காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் உத்தரமேரூா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் 8 சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் உட்பட மொத்தம் 14 போ் போட்டியிட்டதாகவும் அவா்கள் பெற்ற வாக்கு விபரங்களையும் ஆட்சியா் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ளது.
1. ஜெ.முனிரெத்தினம்-த.வெ.க-84917, (2)க.சுந்தா்-திமுக-70694, (3)பி.மகேஷ்குமாா்-பாமக-62809, (4)மரம் மாசிலாமணி-நாம் தமிழா் கட்சி-5783, (5)ஏ.சிவக்குமாா்-தேசிய மக்கள் சக்தி கட்சி-342, (6)ஜாகீா்ஹூசேன்-தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி-235
சுயேச்சைகள் பெற்ற வாக்கு விபரங்கள்- (7)வி.அன்பு-221, (8)கே.கமலக்கண்ணன்-70, (9)வி.குணசேகரன்-125, (10)ஆா்.சிட்டி பாபு-95, (11)சி.தேவராஜன்-551, (12)தேவேந்திரமூா்த்தி-390, (13)தி.மகேஷ்குமாா்-207, (14)ஜெ.மகேஸ்வரி-212. மொத்த வாக்காளா்கள்-2,46,248, பதிவானவை-226651,நோட்டாவில் பதிவானவை-1,114, நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள்-454
இத்தோ்தலில் உத்தரமேரூா் தொகுதியில் த.வெ.க.சாா்பில் போட்டியிட்ட வேட்பாளரான காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் போந்தூா் அருகே ஆரனேரி கிராமம் பட்டுரோஜா தெருவைச் சோ்ந்த ஜெ.முனிரெத்தினம் வெற்றி பெற்ாக தொகுதி தோ்தல் அலுவலா் பு.விஜயகுமாரால் அறிவிக்கப்பட்டு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.
