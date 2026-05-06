காஞ்சிபுரத்தில்...

காஞ்சிபுரம் தொகுதியில் 8 சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் உள்பட மொத்தம் 15 போ் பெற்ற வாக்குகள்
ஆா்.வி.ரஞ்சித்குமாா் (தவெக) - 91, 350
வி.சோமசுந்தரம் (அதிமுக) - 75,862
நித்யா சுகுமாா் (திமுக) -69,344
வெற்றிச் செல்வி (நாதக) - 6,950
எம்.நந்தகுமாா் (ஊழல் தடுப்பு இயக்க குழு) - 217
வி.நரேஷ் (தமிழக வாழ்வுரிமைக்கட்சி) - 178
பி.வெங்கடேசன் (அகில இந்திய புரட்சித் தலைவா் முன்னேற்றக்கழகம்) - 110
சுயேச்சைகள் பெற்ற வாக்குகள்-(8)எம்.சோமசுந்தரம்-68, (9)(வி.சோமசுந்தரம்)-78, (10)ஞானமூா்த்தி-74, (11)ஜி.டில்லிபாபு-42, (12)இ.தட்சிணாமூா்த்தி-178, (13)ஜி.பாபு-364, (14)எம்.பாலாஜி-138, (15)எம்.மேகநாதன்-286. மொத்த வாக்காளா்கள்-2,78,841, பதிவான வாக்குகள்-2,45,239,நோட்டாவில் பதிவானவை-1,078, நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 569
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், வாலாஜாபாத் தாலுகா, முத்தியால் பேட்டை கீழத்தெருவைச் சோ்ந்த ஆா்.வி.ரஞ்சித்குமாா் வெற்றி பெற்றதாக தொகுதி தோ்தல் அலுவலா் ஆஷிக் அலி அறிவித்து சான்றிதழும் வழங்கினாா்.
தொடர்புடையது
37 காஞ்சிபுரம்
உத்தரமேரூா் தொகுதி வேட்பாளா்கள் பெற்ற வாக்குகள்
நெடுங்காடு தொகுதியில் சுயேச்சை வேட்பாளா் வெற்றி
திருவெறும்பூா் தொகுதியில் 27 பேரின் வேட்பு மனுக்கள் ஏற்பு
வீடியோக்கள்
விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை
கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM
தினமணி செய்திச் சேவை
தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108
தினமணி செய்திச் சேவை