காஞ்சிபுரத்தில்...

காஞ்சிபுரம் தொகுதியில் 8 சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் உள்பட மொத்தம் 15 போ் பெற்ற வாக்குகள்

ஆா்.வி.ரஞ்சித் குமாா்

Updated On :6 மே 2026, 3:27 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காஞ்சிபுரம் தொகுதியில் 8 சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் உள்பட மொத்தம் 15 போ் பெற்ற வாக்குகள்

ஆா்.வி.ரஞ்சித்குமாா் (தவெக) - 91, 350

வி.சோமசுந்தரம் (அதிமுக) - 75,862

நித்யா சுகுமாா் (திமுக) -69,344

வெற்றிச் செல்வி (நாதக) - 6,950

எம்.நந்தகுமாா் (ஊழல் தடுப்பு இயக்க குழு) - 217

வி.நரேஷ் (தமிழக வாழ்வுரிமைக்கட்சி) - 178

பி.வெங்கடேசன் (அகில இந்திய புரட்சித் தலைவா் முன்னேற்றக்கழகம்) - 110

சுயேச்சைகள் பெற்ற வாக்குகள்-(8)எம்.சோமசுந்தரம்-68, (9)(வி.சோமசுந்தரம்)-78, (10)ஞானமூா்த்தி-74, (11)ஜி.டில்லிபாபு-42, (12)இ.தட்சிணாமூா்த்தி-178, (13)ஜி.பாபு-364, (14)எம்.பாலாஜி-138, (15)எம்.மேகநாதன்-286. மொத்த வாக்காளா்கள்-2,78,841, பதிவான வாக்குகள்-2,45,239,நோட்டாவில் பதிவானவை-1,078, நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள் 569

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், வாலாஜாபாத் தாலுகா, முத்தியால் பேட்டை கீழத்தெருவைச் சோ்ந்த ஆா்.வி.ரஞ்சித்குமாா் வெற்றி பெற்றதாக தொகுதி தோ்தல் அலுவலா் ஆஷிக் அலி அறிவித்து சான்றிதழும் வழங்கினாா்.

37 காஞ்சிபுரம்

