ஸ்ரீபெரும்புதூா் தொகுதியில்...

ஸ்ரீபெரும்புதூா்(தனி) சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் 5 சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் உள்பட மொத்தம் 13 வேட்பாளா்கள் போட்டியிட்டதில் அவா்கள் பெற்ற வாக்குகள்:
கே.தென்னரசு - தவெக-1,47,611
கு.செல்வப்பெருந்தகை - காங்கிரஸ் - 93365
கே.பழனி - அதிமுக - 73182
எம்.சிந்து எழிலரசன் - நாதக - 13150
ஏ.குருநாதன் - அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட மக்கள் செயல் கட்சி - 479
ஏ.ஞான சேகரன் - தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி - 271
எம்.மிழரசன் - மாா்க்சிஸ்ட் லெனினிஸ்ட் - 511
டி.புருஷோத்தமன் - அகில இந்திய புரட்சித் தலைவா் மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் - 489
சுயேச்சைகள் பெற்ற வாக்குகள் விபரம்
(9)ஏ.இளங்கோவன் சிவக்குமாா்-112, (10)ஜெ.நித்யா-176, (11)இ.முருகன்-112, (12)ஜி.ராசாத்தி-211, (13)பி.வேதகிரி-258 மொத்த வாக்காளா்கள்-3,81,807,பதிவானவை-3,29,927,நோட்டாவில் பதிவானவை-1,161, நிராகரிக்கப்பட்டவை-67.
இத்தொகுதியில் போட்டியிட்ட தவெக வெட்பாளரான காஞ்சிபுரம் தாலுகா சிறுனைபெருகல் கிராமம் குறுக்குத் தெருவைச் சோ்ந்த கே.தென்னரசு வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டு தொகுதி தோ்தல் அலுலலா் பாலாஜியால் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.
