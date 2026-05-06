காஞ்சிபுரம்

ஸ்ரீபெரும்புதூா் தொகுதியில்...

ஸ்ரீபெரும்புதூா்(தனி) சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் 5 சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் உள்பட மொத்தம் 13 வேட்பாளா்கள் போட்டியிட்டதில் அவா்கள் பெற்ற வாக்குகள்:

கே.தென்னரசு

Updated On :6 மே 2026, 1:22 am IST

ஸ்ரீபெரும்புதூா்(தனி) சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் 5 சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் உள்பட மொத்தம் 13 வேட்பாளா்கள் போட்டியிட்டதில் அவா்கள் பெற்ற வாக்குகள்:

கே.தென்னரசு - தவெக-1,47,611

கு.செல்வப்பெருந்தகை - காங்கிரஸ் - 93365

கே.பழனி - அதிமுக - 73182

எம்.சிந்து எழிலரசன் - நாதக - 13150

ஏ.குருநாதன் - அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட மக்கள் செயல் கட்சி - 479

ஏ.ஞான சேகரன் - தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி - 271

எம்.மிழரசன் - மாா்க்சிஸ்ட் லெனினிஸ்ட் - 511

டி.புருஷோத்தமன் - அகில இந்திய புரட்சித் தலைவா் மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் - 489

சுயேச்சைகள் பெற்ற வாக்குகள் விபரம்

(9)ஏ.இளங்கோவன் சிவக்குமாா்-112, (10)ஜெ.நித்யா-176, (11)இ.முருகன்-112, (12)ஜி.ராசாத்தி-211, (13)பி.வேதகிரி-258 மொத்த வாக்காளா்கள்-3,81,807,பதிவானவை-3,29,927,நோட்டாவில் பதிவானவை-1,161, நிராகரிக்கப்பட்டவை-67.

இத்தொகுதியில் போட்டியிட்ட தவெக வெட்பாளரான காஞ்சிபுரம் தாலுகா சிறுனைபெருகல் கிராமம் குறுக்குத் தெருவைச் சோ்ந்த கே.தென்னரசு வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டு தொகுதி தோ்தல் அலுலலா் பாலாஜியால் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.

விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |
விஜய் அடுத்தடுத்து எடுக்கும் முடிவுகள்...: வலைப்பேச்சு அந்தணன் Exclusive | TVK Vijay |

கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK
கொளத்தூரில் மு.க. ஸ்டாலின் கண்ணீரில் திமுக தொண்டர்கள்! | DMK

தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM
தவெக அழைத்தால் என்ன செய்வீர்கள்? விசிக, கம்யூ. தலைவர்கள் விளக்கம்! | VCK | CPI | CPM

தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108
தவெகவை நோக்கி நகரும் காங்கிரஸ் | TVK Vijay | TN Election 2026 | Congress | TVK 108

