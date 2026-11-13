The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தோ்தல் வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரிய உதயநிதி ஸ்டாலின் மனு: இன்று தீா்ப்புஅரசுப் பள்ளிகளில் இன்று குழந்தைகள் தின கொண்டாட்டம்: மாணவா்களுக்கு கேக் வழங்குகிறாா் முதல்வா் விஜய்இந்தியாவின் ரஷிய எரிபொருள் இறக்குமதி: அக்டோபரில் ரூ.67,000 கோடியாக அதிகரிப்புபிகாரிலிருந்து சென்னைக்கு நவ. 17-இல் சிறப்பு ரயில்நவ.19-க்கு பிறகு வங்கக் கடலில் புயல் உருவாக வாய்ப்புதைவானை முந்திய இந்தியப் பங்குச் சந்தை: ரூ.508 லட்சம் கோடி மதிப்புடன் உலக அளவில் 5-ஆவது இடம்

பெயிண்ட் தொழிற்சாலையில் தீ விபத்து

ஸ்ரீபெரும்புதூா் அடுத்த இருங்காட்டுக்கோட்டை சிப்காட் பகுதியில் பெயிண்ட் உற்பத்தி தொழிற்சாலையில் ரசாயன பேரல் வெடித்து தீப்பிடித்ததில் வடமாநில தொழிலாளி காயமடைந்தாா்.

தீ  விபத்து  ஏற்பட்ட தனியாா்  பெயிண்ட்  உற்பத்தி  தொழிற்சாலை.

Updated On :

ஸ்ரீபெரும்புதூா் அடுத்த இருங்காட்டுக்கோட்டை சிப்காட் பகுதியில் பெயிண்ட் உற்பத்தி தொழிற்சாலையில் ரசாயன பேரல் வெடித்து தீப்பிடித்ததில் வடமாநில தொழிலாளி காயமடைந்தாா்.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், இருங்காட்டுக்கோட்டை சிப்காட் பகுதியில் தனியாா் பெயிண்ட் தொழிற்சாலை இயங்கி வருகிறது. இந்த தொழிற்சாலையில் சுமாா் 200-க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளா்கள் பணியாற்றி வரும் நிலையில், வியாழக்கிழமை தொழிற்சாலை வளாகத்தில் ரசாயன பேரலை பயன்படுத்துவதற்காக தொழிலாளா்கள் திறந்த போது திடீரென வெடித்து தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது.

இச்சம்பவம் குறித்து தொழிற்சாலை நிா்வாகத்தினா் உடனடியாக இருங்காட்டுக்கோட்டை தீயணைப்பு நிலையத்துக்கு தகவல் தெரிவித்ததை தொடா்ந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த தீயணைப்புத் துறையினா் தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்டதீயை அணைத்ததால் பெரும் தீ விபத்து தவிா்கப்பட்டது. பணியில் இருந்த பிகாா் மாநிலத்தை அமித்குமாா் தாகூா்(28) பலத்த தீக்காயம் அடைந்தாா். அவா் உடனடியாக தண்டலம் பகுதியில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறாா்.

இந்த தீ விபத்து குறித்துசோமங்கலம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தொழிற்சாலையில் 3 தொழிலாளா்கள் உயிரிழந்த விவகாரம்: உடல்களை வாங்க மறுத்து உறவினா்கள் போராட்டம்

தொழிற்சாலையில் 3 தொழிலாளா்கள் உயிரிழந்த விவகாரம்: உடல்களை வாங்க மறுத்து உறவினா்கள் போராட்டம்

வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 31 பவுன் நகை, வெள்ளிப் பொருள்கள் திருட்டு

வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 31 பவுன் நகை, வெள்ளிப் பொருள்கள் திருட்டு

கெலமங்கலம் தனியாா் தொழிற்சாலை கழிவுநீா் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் தவறிவிழுந்து 3 போ் உயிரிழப்பு

கெலமங்கலம் தனியாா் தொழிற்சாலை கழிவுநீா் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் தவறிவிழுந்து 3 போ் உயிரிழப்பு

தீபாவளிக்கு போனஸ், கூடுதல் விடுமுறை வழங்கக் கோரி தொழிலாளா்கள் உள்ளிருப்பு போராட்டம்

தீபாவளிக்கு போனஸ், கூடுதல் விடுமுறை வழங்கக் கோரி தொழிலாளா்கள் உள்ளிருப்பு போராட்டம்

விடியோக்கள்

இக்னோர் பாடல் வெளியீடு!

இக்னோர் பாடல் வெளியீடு!

மீட்டிங் முடிந்தது... புறப்பட்ட முதல்வர், எம்எல்ஏ-க்கள்!

மீட்டிங் முடிந்தது... புறப்பட்ட முதல்வர், எம்எல்ஏ-க்கள்!