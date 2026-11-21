அனைத்துக் கட்சிப் பிரமுகா்களுடன் வாக்காளா் பட்டியல் பாா்வையாளா் ஆலோசனை
அனைத்துக் கட்சிப் பிரமுகா்களுடன் வாக்காளா் பட்டியல் பாா்வையாளா் ஆலோசனை
காஞ்சிபுரத்தில் நடைபெற்ற சுருக்க திருத்த முகாமை ஆய்வு செய்த வாக்காளா் பட்டியல் பாா்வையாளா் ஆனந்த குமாா். உடன் ஆட்சியா் தி.சினேகா உள்ளிட்டோா்.
வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க திருத்த முகாம் குறித்து வாக்காளா் பட்டியல் பாா்வையாளா் டாக்டா் ஆா்.ஆனந்த்குமாா் தலைமையில் அனைத்துக்கட்சி பிரமுகா்கள் கலந்து கொண்ட ஆலோசைனைக் கூட்டம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
தமிழகத்தில் கடந்த் 12-ஆம் தேதி வரைவு வாக்காளா் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது. இதில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் 12,21,180 வாக்காளா்கள் உள்ளனா். காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க திருத்த முகாம்கள் நவம்பா் 21, 22 மற்றும் 29ஆம் தேதிகளிலும், டிசம்பா் மாதம் 5ஆம் தேதியும் நடைபெற உள்ளது. இந்த நிலையில், வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்க திருத்த முகாம் குறித்து காஞ்சிபுரம் மாவட்ட வாக்காளா் பட்டியல் பாா்வையாளா் டாக்டா் ஆா். ஆனந்தகுமாா் தலைமையில், ஆட்சியா் தி.சினேகா முன்னிலையில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட அனைத்துக்கட்சி பிரமுகா்கள் கலந்துக்கொண்ட ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
கூட்டத்தில் ஸ்ரீபெரும்புதூா் தொகுதியில் உள்ள 435 வாக்குச்சாவடிகளில் இருந்து 448 வாக்குச்சாவடியாக 13 வாக்குச்சாவடிகளாக உயா்தப்பட்டுள்ள. உயா்த்தப்பட்டுள்ள வாக்குச்சாவடி பட்டியல் வழங்க அரசியல் கட்சியினா் கேட்டுக்கொண்டனா்.
மேலும், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளில் வடமாநில தொழிலாளா்கள் வாக்காளா் பட்டியலில் இடம் பெற்றுள்ளனா். அவா்களுக்கு இங்கு மட்டும் தான் வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா் உள்ளதா அல்லது அவா்களது சொந்த மாநிலங்களில் பெயா் உள்ளதா என்பதை ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், மாவட்டத்தில் வசிக்கும் பழக்குடியினா்கள் வாக்காளா்களாக உள்ளாா்களா என அரசியல் கட்சியினா் கோரிக்கை வைத்தனா்.
கூட்டத்தில், வாக்குப்பதிவு அலுவலா்கள் சாா் ஆட்சியா் புவனேஷ் ராம், ஸ்ரீபெரும்புதூா் கோட்டாட்சியா் சண்முக ப்ரீத்தா, மாவட்ட வழங்கல் அலுவலா் விஜயகுமாா், மாநகராட்சி மண்டல அலுவலா் முருகதாஸ், வட்டாட்சியா்கள் மோகன், நடராஜன், சுந்தரமூா்த்தி, தனி வட்டாட்சியா் ஞானவேல் உள்ளிட்ட அரசு அதிகாரிகள் கலந்துக்கொண்டனா்.
இதையடுத்து வாக்காளா் பட்டியல் பாா்வையாளா் டாக்டா் ஆா். ஆனந்தகுமாா் அண்ணா கூட்டறவு மேலாண்மை மையம் மற்றும் காஞ்சிபுரம் ஓரிக்கை விக்டோரியா மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி வாக்குச்சாவடி மையங்களில் நடைபெற்ற வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கதிருத்த முகாமை ஆட்சியா் தி.சிநேகாவுடன் பாா்வையிட்டு ஆய்வு நடத்தினாா்.
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