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காசநோய் இல்லாத 65 ஊராட்சிகள்: காஞ்சிபுரம் ஆட்சியா் பாராட்டு

ஊராட்சி பிரதிநிதிகளுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ் வழங்கிய காஞ்சிபுரம் ஆட்சியா் தி.சினேகா

ஊராட்சி பிரதிநிதிகளுக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ் வழங்கிய காஞ்சிபுரம் ஆட்சியா் தி.சினேகா

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காஞ்சிபுரத்தில் காசநோய் இல்லாத ஊராட்சிகளாக தோ்வு செய்யப்பட்ட 65 ஊராட்சிகளுக்கு ஆட்சியா் தி.சினேகா வியாழக்கிழமை பாராட்டுச் சான்றிதழ் வழங்கினாா்.

ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் நடைபெற்ற விழாவுக்கு மருத்துவப்பணிகள் துறையின் இணை இயக்குநா் நளினி, காசநோய்ப் பிரிவு துணை இயக்குநா் காளீஸ்வரி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். விழாவில் தேசிய காசநோய் திட்டத்தின் கீழ் காசநோய் ஒழிப்பு பணியில் சிறப்பாக செயல்பட்டு நிா்ணயிக்கப்பட்ட குறியீடுகளை நிறைவு செய்த 65 ஊராட்சிகளுக்கு அதன் பிரதிநிதிகளிடம் ஆட்சியா் பாராட்டுச் சான்றிதழ் வழங்கினாா்.

இதனைத் தொடா்ந்து காசநோய் ஒழிப்பில் இளைஞா்களின் பங்களிப்பை அதிகரிக்கும் நோக்கில் காசநோய் குறித்து பொது மக்களிடையே விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்திய என்.சி.சி. மாணவா்களுக்கும் ஆட்சியா் பாராட்டு சான்றிதழ் வழங்கினாா்.

அவா் கூறியது: கடந்த ஆண்டு 1,566 காசநோயாளிகள் கண்டறியப்பட்டு அவா்களில் 91 சதவிகிதம் போ் குணமடைந்து விட்டனா். நிகழாண்டில் 1,238 காசநோயாளிகள் கண்டறியப்பட்டு இவா்களில் 830 போ் சிகிச்சையில் இருந்து வருகின்றனா்.

மாலை நேர காய்ச்சல், இரு வாரங்களுக்கு மேல் தொடா் இருமல், பசியின்மை, உடல் எடை குைல், மூச்சுத்திணறல், சளியில் ரத்தம் வருதல் போன்றவை காசநோயின் அறிகுறிகள். அரசு மருத்துவமனைகள் அனைத்திலும் காசநோய்க்கான சளி பரிசோதனை செய்து கொள்வது இலவசம். காசநோயை 6 மாத கால சிகிச்சை மூலம் முற்றிலுமாக குணப்படுத்தி விட முடியும் என்றும் ஆட்சியா் தி.சினேகா தெரிவித்தாா்.

நிகழ்வின் போது என்.சி.சி.நிா்வாக அதிகாரி ஆனந்தகுமாா், துணை ஆட்சியா்(பயிற்சி) அருண் மற்றும் என்.சி.சி.மாணவா்கள்,அரசு அலுவலா்கள், ஊராட்சி மன்ற பிரதிநிதிகள் உட்பட பலரும் கலந்து கொண்டனா்.

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