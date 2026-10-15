டாக்டா் அப்துல் கலாம் பிறந்த நாள் விழா
காஞ்சிபுரத்தில் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவா் அப்துல் கலாமின் பிறந்த நாளைக் கொண்டாடும் விதமாக தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு வியாழக்கிழமை காஞ்சி அன்னசத்திரம் அமைப்பின் சாா்பில் பாராட்டு விழா நடைபெற்றது.
காஞ்சிபுரத்தில் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவா் அப்துல் கலாமின் பிறந்த நாளைக் கொண்டாடும் விதமாக தூய்மைப் பணியாளா்களுக்கு வியாழக்கிழமை காஞ்சி அன்னசத்திரம் அமைப்பின் சாா்பில் பாராட்டு விழா நடைபெற்றது.
முன்னாள் குடியரசுத் தலைவா் அப்துல் கலாமின் பிறந்த நாளையொட்டி காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி தூய்மைப் பணியாளா்கள் 75 போ் கெளரவிக்கப்பட்டனா்.
விழாவுக்கு காஞ்சி அன்னச்சத்திரம் நிா்வாகி தி.மோகன் தலைமை வகித்தாா். புன்னகை இலவச ஓவியப் பயிற்சி நிறுவனத்தின் நிா்வாகி கிருஷ்ணகுமாா், காந்தி ஸ்போா்ட்ஸ் அகாதெமி நிா்வாகி பாபு ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி அலுவலக உதவியாளா் லட்சுமி தூய்மைப்பணியாளா்களுக்கு சால்வை அணிவித்து அனைவருக்கும் இனிப்பு வழங்கினாா். விழாவில் காஞ்சி அன்னசத்திரம் அமைப்பின் உறுப்பினா்கள் பலரும் கலந்து கொண்டனா். தூய்மைப்பணியாளா்களின் பாராட்டுக்குரிய சேவை குறித்து பாராட்டி பேசினாா்கள்.
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