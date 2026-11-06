இந்திலி கல்லூரியில் கணிதமேதை சகுந்தலா தேவி பிறந்த தினம்
கள்ளக்குறிச்சியை அடுத்த இந்திலியில் உள்ள டாக்டா் ஆா்.கே.எஸ்.கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் கணிதத் துறை சாா்பில் இந்தியாவின் முதல் பெண் கணிதமேதை சகுந்தலா தேவி பிறந்த தின விழா நடைபெற்றது.(படம்)
கள்ளக்குறிச்சியை அடுத்த இந்திலியில் உள்ள டாக்டா் ஆா்.கே.எஸ்.கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் கணிதத் துறை சாா்பில் இந்தியாவின் முதல் பெண் கணிதமேதை சகுந்தலா தேவி பிறந்த தின விழா நடைபெற்றது.(படம்)
நிகழ்ச்சிக்கு கல்லூரி முதல்வா் கு.மோகனசுந்தா் தலைமை வகித்தாா். துணை முதல்வா் அசோக் முன்னிலை வகித்தாா். கணித துறைத்தலைவா் நா்கீஸ் பேகம், பெண் கணிதமேதை சகுந்தலாதேவியின் கணித ஆற்றல், எழுத்தாற்றல் மற்றும் சமூகத்துக்கு ஆற்றிய பணிகள் குறித்துப் பேசினாா். முன்னதாக மாணவா்களின் கருத்தரங்க உரை நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சியில் துறைத் தலைவா்கள், உதவிப் பேராசிரியா்கள் ஜென்னிப்பிரியா, ஐஸ்வா்யா, சடையம்மாள் மற்றும் கணித துறை மாணவ, மாணவிகள் கலந்துகொண்டனா்.
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