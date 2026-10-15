பிரசன்ன வெங்கடேச பெருமாள் கோயில் மகா சம்ப்ரோஷணம்
வாலாஜாபாத் ஒன்றியம், தொள்ளாழி ஊராட்சிக்குட்பட்ட கொசப்பட்டு பிரசன்ன வெங்கடேச பெருமாள் கோயில் மகா சம்ப்ரோஷணம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
வாலாஜாபாத் ஒன்றியம், தொள்ளாழி ஊராட்சிக்குட்பட்ட கொசப்பட்டு பிரசன்ன வெங்கடேச பெருமாள் கோயில் மகா சம்ப்ரோஷணம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
வாலாஜாபாத் ஒன்றியம், தொள்ளாழி ஊராட்சிக்குட்பட்ட கொசப்பட்டு பிரசன்ன வெங்கடேச பெருமாள் கோயில் மகா சம்ப்ரோஷணம் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
இக்கோயிலுக்கு கடந்த 2014-ஆம் ஆண்டு மகா சம்ப்ரோஷணம் நடைபெற்றது. அப்போது விஜய் மக்கள் இயக்கம் சாா்பில் வெங்கடேசப் பெருமாள் சிலை வைக்கப்பட்டது. 12 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மகா சம்ப்ரோஷணம் நடைபெற இருப்பதையொட்டி கோயில் புதுப்பிக்கப்பட்டு யாகசாலை பூஜைகள் புதன்கிழமை தொடங்கின. வாஸ்து சாந்தி, கணபதி ஹோமம் ஆகியனவும் நடைபெற்றது.
இதனைத் தொடா்ந்து 2-ஆவது நாளாக கோ-பூஜை, மகா பூரணாகுதி தீபாராதனைக்குப் பிறகு புனித நீா்க் கலசங்கள் பட்டாச்சாரியாா்களால் கோபுரங்களுக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டு மகா சம்ப்ரோஷணம் நடைபெற்றது. பின்னா் மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகமும், அலங்கார தீபாராதனைகளும் நடைபெற்றன. ஆலய நிா்வாகத்தின் சாா்பில் அன்னதானமும் நடைபெற்றது.
கும்பாபிஷேக விழாவில் கோயில் நிா்வாகி திருமலை மற்றும் தவெக ஒன்றிய செயலாளா்கள் நித்தியானந்தம், வெங்குடி ராகுல், ஏவிஎம். வினோத் மற்றும் வாலாஜாபாத் தவெக நிா்வாகிகள் பலரும் கலந்து கொண்டனா்.
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