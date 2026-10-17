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தஞ்சை திருப்பதியில் தீப ஒளியில் ஜொலித்த ஸ்ரீ பிரசன்ன வெங்கடேச பெருமாள்!

ஸ்ரீ பிரசன்ன வெங்கடேச பெருமாள் ஆலயத்தில் புரட்டாசியை முன்னிட்டு தீப ஒளியில் பெருமாள் அலங்காரம்...

Thanjavur Tirupati

ஸ்ரீ பிரசன்ன வெங்கடேச பெருமாள்

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பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீ தேவி பூமிதேவி சமேத ஸ்ரீ பிரசன்ன வெங்கடேச பெருமாள் ஆலயத்தில் புரட்டாசியை முன்னிட்டு தீப ஒளியில் பெருமாள் அலங்காரம் செய்யப்பட்டது. கோவிந்தா, கோவிந்தா என கோஷமிட்டு ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.

தஞ்சாவூரில் இந்து சமய அறநிலையத் துறை மற்றும் அரண்மனை தேவதானத்திற்கு உள்பட்ட தஞ்சாவூர் நாலுகால் மண்டபம் பகுதியில் தஞ்சை திருப்பதி என்று அழைக்கப்படும் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற ஸ்ரீ தேவி, பூமிதேவி சமேத ஸ்ரீ பிரசன்ன வெங்கடேச பெருமாள் கோயில் உள்ளது.

இக்கோயிலில் புரட்டாசி மாதக் கடைசி சனிக்கிழமையை முன்னிட்டு மூலவர் சுவாமிக்குத் திருப்பதியில் ஒரு நாள் அலங்காரம் போல தீப ஒளியில் பெருமாள் சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு தீப ஆரத்தி காட்டப்பட்டது.

இதில் ஏராளமான பொதுமக்கள், பக்தர்கள் கலந்துகொண்டு கோவிந்தா, கோவிந்தா என கோஷமிட்டு மனமுருக வேண்டிக்கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.

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