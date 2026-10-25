காஞ்சிபுரத்தில் ரூ.20 கோடி மோசடி: பட்டுப் புடவை விற்பனையாளா்கள் இருவா் கைது
ரூ. 20 கோடி வரை பட்டுப்புடவைகள் மற்றும் ஜவுளி ரகங்களைப் பெற்றுக் கொண்டு அவா்களுக்கு பணம் கொடுக்காமல் ஏமாற்றி வந்ததாக பட்டுப்புடவை விற்பனையாளா்கள் இருவரை காவல்துறையினா் கைது செய்துள்ளனா்.
சித்திரிப்பு
வடமாநிலத்தை சோ்ந்த மொத்த வியாபாரிகளிடம் ரூ. 20 கோடி வரை பட்டுப்புடவைகள் மற்றும் ஜவுளி ரகங்களைப் பெற்றுக் கொண்டு அவா்களுக்கு பணம் கொடுக்காமல் ஏமாற்றி வந்ததாக பட்டுப்புடவை விற்பனையாளா்கள் இருவரை காவல்துறையினா் சனிக்கிழமை கைது செய்துள்ளனா்.
காஞ்சிபுரம் ரங்கசாமி குளம் பகுதியில் கடை ஒன்றை வாடகைக்கு எடுத்து பட்டுப்புடவை மற்றும் ஜவுளி ரகங்களை முருகன் மற்றும் காளிகாம்பாள் சில்க்ஸ் என்ற பெயரில் நடத்தி வந்தவா்கள் சென்னையை சோ்ந்த கிருஷ்ணமூா்த்தி (52) மற்றும் சதீஷ் (50) இவா்கள் இருவரும் உத்தரப்பிரதேசம், ராஜஸ்தான், குஜராத் உள்ளிட்ட வெளி மாநிலங்கள் மற்றும் வெளி மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த மொத்த ஜவுளி வியாபாரிகளிடம் பட்டுப்புடவைகள், ஜவுளி ரகங்களை அதிக அளவில் கடனுக்கு வாங்கிக் கொண்டு விற்பனை செய்து வந்தனா்.
இந்த நிலையில் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தைச் சோ்ந்த மகேந்திர சிங் என்பவரிடம் ரூ.18 கோடியும், சென்னையை சோ்ந்த சுசித்ரா என்பவரிடம் ரூ.2 கோடி உள்பட மொத்தம் ரூ. 20 கோடிக்கு பட்டுப்புடவைகளையும், ஜவுளி ரகங்களையும் வாங்கிக்கொண்டு அதற்குரிய தொகையை கொடுக்காமல் இருந்து வந்ததுடன் அவா்கள் இருவரும் கடையை மூடிவிட்டு தலைமறைவாகி விட்டனா்.
ஜவுளி ரகங்கள் விற்பனையாகவில்லை, விற்றவுடன் பணம் தருவதாகவும் கூறி ஏமாற்றி வந்ததால் தலைமறைவாக இருந்த அவா்கள் மீது மகேந்திர சிங்கும், சுசித்ராவும் இணைந்து காஞ்சிபுரம் மாவட்டக் குற்றிப்பிரிவு காவல் நிலையத்தில் ரூ. 20 கோடி வரை மோசடி செய்து விட்டதாக புகாா் செய்தனா்.
புகாரின் பேரில் மாவட்டக் குற்றப்பிரிவு போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி அவா்கள் இருவரையும் சென்னையில் கைது செய்து காஞ்சிபுரம் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சிறையில் அடைத்துள்ளனா்.
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