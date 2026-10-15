காஞ்சிபுரத்தில் 12 ஜோதிா் லிங்கங்கள் தரிசனம்
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட இந்து முன்னணி சாா்பில் 12 ஜோதிா்லிங்கங்களையும் ஒரே இடத்தில் பொதுமக்கள் அபிஷேகமும், தரிசனமும் செய்யும் வகையில் காட்சிப்படுத்தியிருந்தனா்.
ஜோதிா்லிங்கங்கள் தரிசன நிகழ்வில் பங்கேற்றோா்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட இந்து முன்னணி சாா்பில் 12 ஜோதிா்லிங்கங்களையும் ஒரே இடத்தில் பொதுமக்கள் அபிஷேகமும், தரிசனமும் செய்யும் வகையில் காட்சிப்படுத்தியிருந்தனா்.
குஜராத், ஆந்திரம், மத்தியப் பிரதேசம், உத்தர பிரதேசம், ராமேசுவரம் உள்ளிட்ட 12 இடங்களில் உள்ள ஜோதிா்லிங்க கோயில்களில் மூலவரின் சிவலிங்க காட்சியை காஞ்சிபுரம் தொண்டை மண்டல ஆதிசைவ வேளாளா் சமுதாயக் கூடத்தில் காட்சிப்படுத்தியிருந்தனா். பொதுமக்களே வாசனைத் திரவியங்கள் கலந்த தீா்த்தத்தால் 12 லிங்கத்துக்கும் அபிஷேகம் செய்யவும், தரிசனம் செய்யவும் இந்து முன்னணி ஏற்பாடு செய்திருந்தது. நிகழ்ச்சியை இந்து முன்னணியின் மாநில பொதுச் செயலாளா் மணலி மனோகரன் அபிஷேகம் செய்து தொடங்கி வைத்தாா்.
இந்நிகழ்ச்சியில் அமைப்பின் மாநில செயலாளா் ரவீந்திரன், கோட்ட செயலாளா் ஆா்.டி.மணி, மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா் ஏ.எஸ்.சந்தோஷ், வழக்குரைஞா் பிரிவு மாவட்ட தலைவா் டி.வி.தசரதராஜா ஆகியோா் உட்பட பலரும் கலந்து கொண்டனா்.
இது குறித்து மாநில பொதுச் செயலாளா் மணலி மனோகரன் கூறுகையில் ஜோதிா்லிங்க தரிசனம் இதே இடத்தில் வியாழன், வெள்ளி இரு தினங்கள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கும், பொதுமக்கள் அவா்களது கரங்களாலேயே 12 ஜோதிா் லிங்கங்களுக்கும் தீா்த்த அபிஷேகமும், தரிசனமும் செய்யலாம். இரு நாள்களிலும் இரவு 6 மணிக்கு காசியில் கங்கா ஆரத்தி போல மகா ஆரத்தி பொதுமக்களால் காண்பிக்கவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
திருச்சி அருகே சீராத்தோப்பு என்ற கிராமத்தில் ராமகோபாலனுக்கு மணி மண்டபம் கட்டப்பட்டு வருகிறது. அதற்கு அருகில் கோயில் ஒன்றும் கட்டப்பட்டு அக்கோயிலில் 12 ஜோதிா்லிங்கங்களும் பிரதிஷ்டை செய்யப்படவுள்ளது. இக்கோயில் வரும் பிப்.12 ஆம் தேதி கும்பாபிஷேகம் நடத்தவும் ஏற்பாடுகள் செய்து வருவதாகவும் தெரிவித்தாா்.
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