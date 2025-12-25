சாலை விபத்துகளால் அதிக உயிரிழப்புகள்: ராணிப்பேட்டை ஆட்சியா்
ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் சாலை விபத்துகளால் அதிக அளவில் உயிரிழப்புகள் ஏற்படுவது மிகவும் வருந்ததற்குரிய நிகழ்வு என ஆட்சியா் ஜெ.யு. சந்திரகலா கவலை தெரிவித்துள்ளாா்.
சட்டம், ஒழுங்கு மற்றும் சாலைப் பாதுகாப்பு குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் ஆட்சியா் அலுவலக கூட்டரங்கில் புதன்கிழமை நடைபெற்றது
கூட்டத்துக்கு ஆட்சியா் ஜெ.யு.சந்திரகலா தலைமை வகித்து கடந்த மாதம் மாவட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களில் நடைபெற்ற சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்னைகள் குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டு அதன் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் மற்றும் தொடா் கண்காணிப்புகள் குறித்தும் கேட்டறிந்தாா்.
தொடா்ந்து, சாலை பாதுகாப்பு பிரச்னைகள் குறித்து ஆய்வு செய்து, எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்தும் கேட்டறிந்தாா்.
அப்போது சாலை விபத்துகளால் மாவட்டத்தில் அதிக அளவில் உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளன. இது மிகவும் வருந்ததற்குரிய நிகழ்வு. ஆகவே, சாலை விபத்துகளால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளை தடுக்க அனைத்துத் துறை அலுவலா்களும் முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும். சாலை விபத்துகள் குறித்து இனி வாரந்தோறும் ஆய்வுக் கூட்டம் நடத்தப்படும். அதில் விபத்துக்கான காரணங்கள் பிரச்னைகள் குறித்து ஆய்வு செய்யப்படும் என்றாா்.
மேலும் சாலை விபத்துக்கள் ஏற்படும் இடங்கள் கண்டறியப்பட்டவைகளில் தற்பொழுது மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து வட்ட வாரியாக கேட்டறிந்தாா்.
கொடிக்கம்பங்கள் வைக்கப்படுவதற்கான மாண்பமை மதுரை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ள வழிகாட்டுதலின்படி கொடிக்கம்பங்கள் அனுமதி வழங்க நடவடிக்கைகள் குறித்து கூட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது. அரசு இடங்களில் நடைபாதை வழித்தடங்கள், சாலை நீா்நிலை இடங்களில் கொடிக்கம்பங்கள் வைக்க அனுமதி இல்லை.கொடிக் கம்பங்கள் வைப்பதற்கு பட்டா இடங்களில் மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.
தற்காலிக நிகழ்ச்சிகளுக்கு கொடிக்கம்பங்கள் வைப்பதற்கு மூன்று நாள்கள் மட்டுமே அனுமதி அளிக்க வேண்டும். மேலும் பட்டா இடத்தில் கொடிக்கம்பங்கள் வைப்பதற்கு விண்ணப்பங்கள் வரப்பெற்றால் அதனை பரிந்துரை செய்து அரசின் அனுமதி கிடைத்தவுடன் ஒப்புதல் வழங்கலாம்.
விண்ணப்பங்களை பரிசீலிக்க மாவட்ட மற்றும் வட்ட அளவிலான குழு அமைக்கப்பட வேண்டும். இதனை உடனடியாக செயல்படுத்த வேண்டும் என அறிவுறுத்தினாா். மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அய்மன் ஜமால் மற்றும் அனைத்துத் துறை அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.