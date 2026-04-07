அரக்கோணத்தில் மொத்தம் 24 போ் வேட்புமனு தாக்கல்

அரக்கோணம் தொகுதியில் கடைசி நாள் வேட்புமனு தாக்கலின் போது 8 போ் தங்களின் வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்த நிலையில், மொத்தம் 24 போ் இத்தொகுதியில் தங்களது வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்தனா்.
அரக்கோணம் (தனி) தொகுதியில் கடைசி நாளான திங்கள்கிழமை அனைத்திந்திய ஜனநாயக பாதுகாப்பு கழகத்தின் சாா்பில், சத்தியவதி, தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி சாா்பில் லட்சுமிபதி, மேலும், விசிக வேட்பாளா் எழில் கரோலின் தனது இரண்டாவது மனுவையும், பகுஜன் சமாஜ் கட்சி சுதாகா் இரண்டாவது மனுவையும், நாம் தமிழா் கட்சி மாற்று வேட்பாளா் என்.மைக்கேல் தனது இரண்டாவது மனுவையும், சுயேச்சைகளாக முரளீதரன், மணிகண்டன், மோகன் ஆகியோா் தங்களது வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்தனா்.
இதுவரை மொத்தம் 24 போ் அரக்கோணம் தொகுதியில் தங்களது வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்தனா்.
