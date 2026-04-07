Dinamani
தலைமைத் தோ்தல் ஆணையரைப் பதவிநீக்க தீா்மானம்: மக்களவைத் தலைவர் நிராகரிப்புநேபாள முன்னாள் பிரதமரை விடுவிக்க உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு!தமிழ்நாட்டின் திட்டங்கள் புதுச்சேரிக்கும் தொடரும் : மு.க. ஸ்டாலின்பாஜகவுக்கு தமிழ்நாட்டில் கிடைத்த அடிமை பழனிசாமி மாதிரி, புதுச்சேரியில் ரங்கசாமி : மு.க. ஸ்டாலின்சென்னை சைதாப்பேட்டையில் நாளை (ஏப். 7) நடைபெறவிருந்த தவெக தலைவர் விஜய்யின் பிரசாரம் ரத்துகிடைக்கக்கூடாதவர்களுக்கு ஆட்சி கிடைத்துவிட்டது: திமுகவை விமர்சித்த எடப்பாடி பழனிசாமிசாத்தான்குளம் தந்தை, மகன் கொலை வழக்கு : 9 குற்றவாளிகளுக்கும் மரண தண்டனைசென்னையில் தவெக தலைவர் விஜய்யின் பிரசாரம் திடீர் ரத்து!மத்திய கிழக்கில் உள்ள இந்தியர்கள் பாதுகாப்பாக நாடு திரும்புவார்களா? பிரியங்கா காந்திபுதுவையில் மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா பிரசாரம்!பாஜக வேட்பாளர் வென்றால் மதுரைக்கு மெட்ரோ ரயில் வரும்! ஃபட்னவீஸ்தமிழகத்தில் வேட்புமனு தாக்கல் நிறைவு!ஏப். 8, 9ல் சென்னையில் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரசாரம்!
/
ராணிப்பேட்டை

அரக்கோணத்தில் மொத்தம் 24 போ் வேட்புமனு தாக்கல்

அரக்கோணம் தொகுதியில் கடைசி நாள் வேட்புமனு தாக்கலின் போது 8 போ் தங்களின் வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்த நிலையில், மொத்தம் 24 போ் இத்தொகுதியில் தங்களது வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்தனா்.

News image

வேட்புமனு தாக்கல் - கோப்புப் படம்

Updated On :6 ஏப்ரல் 2026, 10:38 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அரக்கோணம் (தனி) தொகுதியில் கடைசி நாளான திங்கள்கிழமை அனைத்திந்திய ஜனநாயக பாதுகாப்பு கழகத்தின் சாா்பில், சத்தியவதி, தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி சாா்பில் லட்சுமிபதி, மேலும், விசிக வேட்பாளா் எழில் கரோலின் தனது இரண்டாவது மனுவையும், பகுஜன் சமாஜ் கட்சி சுதாகா் இரண்டாவது மனுவையும், நாம் தமிழா் கட்சி மாற்று வேட்பாளா் என்.மைக்கேல் தனது இரண்டாவது மனுவையும், சுயேச்சைகளாக முரளீதரன், மணிகண்டன், மோகன் ஆகியோா் தங்களது வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்தனா்.

இதுவரை மொத்தம் 24 போ் அரக்கோணம் தொகுதியில் தங்களது வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்தனா்.

தொடர்புடையது

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் 6 தொகுதிகளில் 182 போ் வேட்புமனு தாக்கல்

பென்னாகரம் தொகுதியில் போட்டியிட காங்கிரஸ், பாமக உள்பட 26 போ் வேட்புமனு தாக்கல்

திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் இதுவரை 54 போ் வேட்புமனு தாக்கல்

வேட்புமனுக்களை நேரில் வந்து தாக்கல் செய்தால் மட்டுமே ஏற்கப்படும்

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

9 மணி நேரங்கள் முன்பு