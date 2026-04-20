Dinamani
மீண்டும் மனிதப் பிறவி எடுத்தால் உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவராக பிறக்க வேண்டும்: எடப்பாடி பிரசாரத்தில் இபிஎஸ் பேச்சுஅதிமுக ஆட்சி அமைந்ததும் 3 மாதங்களில் போதைப்பொருள் ஒழிக்கப்படும் : இபிஎஸ் வாக்குறுதி விவசாயிகளை வஞ்சிக்கும் திமுகவுக்கு மக்கள் தகுந்த பாடத்தைப் புகட்ட வேண்டும் : எடப்பாடி பழனிசாமி மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவை தோல்வி அடையச் செய்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பாஜகவினர் போராட்டம்பாஜகவுடன் கூட்டணி: நிதீஷ்குமாரின் நிலைதான் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு - அரவிந்த் கேஜரிவால்பஹல்காம் தாக்குதல்! காயங்கள் ஆறவில்லை - குடும்பங்கள் கண்ணீர்!வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க அதிமுக இறந்துவிட்டது! ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் ராகுல்! ஜப்பானில் பயங்கர நிலநடுக்கம்! சுனாமி எச்சரிக்கை விடுப்பு!
/
ராணிப்பேட்டை

சோளிங்கா் ஸ்ரீலட்சுமி நரசிம்மா் கோயில் மகா கும்பாபிஷேகம்!

சோளிங்கா் மலைமீது அமைந்துள்ள பழைமை வாய்ந்த ஸ்ரீலட்சுமி நரசிம்மா் கோயிலின் மகா கும்பாபிஷேகம் 43 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடைபெற்றது.

News image

சோளிங்கா் லட்சுமி நரசிம்மா் கோயிலில் நடைபெற்ற கும்பாபிஷேகம்

Updated On :20 ஏப்ரல் 2026, 6:37 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சோளிங்கா் மலைமீது அமைந்துள்ள பழைமை வாய்ந்த ஸ்ரீலட்சுமி நரசிம்மா் கோயிலின் மகா கும்பாபிஷேகம் 43 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடைபெற்றது.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் சோளிங்கரில் லட்சுமிநரசிம்மா் கோயிலும், பெரியமலை மீது ஸ்ரீயோகநரசிம்மா் கோயிலும், சிறிய மலையில் ஸ்ரீயோக ஆஞ்சநேயா் கோயிலும் அமைந்துள்ளன. இக்கோயில் 108 வைணவ தலங்களில் பிரசித்தி பெற்றதாகும்.

கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்று 43 ஆண்டுகள் ஆன நிலையில் நிகழாண்டில் ரூ.25 கோடியில் அனைத்து விமானங்களுக்கும் தங்கமுலாம் பூசுவது உள்ளிட்ட திருப்பணிகள் நிறைவேற்றப்பட்டன. தொகையின் பெரும்பகுதி பெரும் செல்வந்தா்களிடமும், பொதுமக்களிடமும் பெறப்பட்ட நிதி மூலமே திரட்டப்பட்டது.

கும்பாபிஷேக விழா கடந்த புதன்கிழமை வேத ப்ரபந்தத்துடன் தொடங்கியது. வியாழக்கிழமை தீா்த்த சங்கிரஹணம், புண்யாஹவாசனம், அகல்மஷ ஹோமம் ஆகிய பூஜைகள் நடைபெற்றன. தொடா்ந்து திங்கள்கிழமை ஸ்ரீலட்சுமி நரசிம்ம சுவாமி, ஸ்ரீஅமிா்தபலவல்லி தாயாா் சந்நிதிகளின் தங்க முலாம் பூசப்பட்ட விமானங்களுக்கும் புதுப்பிக்கப்பட்ட ராஜகோபுரத்திற்கும் புனிதநீா் தெளித்து அா்ச்சிக்கும் நிகழ்வாக கும்பாபிஷேகத்தை பட்டாச்சாரியா்கள் நடத்தினா்.

கும்பாபிஷேகத்தில் அமைச்சா் ஆா்.காந்தி, உபய தாரா்களான ஸ்ரீரங்கம் ஸ்ரீ மத் ஆண்டவன் ஆஸ்ரம ஸ்ரீமத்பரம ஹம்ஸேத்யாதி வராஹ மஹா தேசிகன் சுவாமிகள், ராணிப்பேட்டை கமலா காந்தி, சென்னை கே.எஸ்.ஜெயராமன், எம்.சி.ஸ்ரீதா் மற்றும் இந்துசமய அறநிலைய்ததுறை அலுவலா்கள் பங்கேற்றனா்.

தொடர்புடையது

வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
