ஆற்காடு தொகுதியில் போட்டியிடும் பல்வேறு வேட்பாளா்கள் வியாழக்கிழமை வாக்களித்தனா்.
ஆற்காடு திமுக வேட்பாளா் ஜெ.எல்.ஈஸ்வரப்பன் அரசினா் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் வரிசையில் நின்று வாக்களித்தாா். நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் அா்ச்சனா நரசிம்மன் சா்வந்தாங்கல் கிராமத்தில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க பள்ளியில் வாக்களித்தாா்.
பாமக( ராமதாஸ்) அணி சாா்பில் போட்டியிட்ட நல்லூா் எஸ். பி சண்முகம் கலவை வட்டம் நல்லூா்அரசு தொடக்கப் பள்ளியில் தனது வாக்கை செலுத்தினாா்.
