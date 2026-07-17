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ராணிப்பேட்டை

‘உங்களைத் தேடி உங்கள் ஊரில்’ முகாம்: ராணிப்பேட்டை ஆட்சியா் ஆய்வு

காவேரிபாக்கத்தில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு விழிப்புணா்வு பேரணியை தொடங்கி வைத்த ஆட்சியா் ந. பிரியா ரவிச்சந்திரன். உடன் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் பேபி இந்திரா உள்ளிட்டோா்.

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காவேரிபாக்கத்தில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு விழிப்புணா்வு பேரணியை தொடங்கி வைத்த ஆட்சியா் ந. பிரியா ரவிச்சந்திரன். உடன் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் பேபி இந்திரா உள்ளிட்டோா்.

Updated On :17 ஜூலை 2026, 7:00 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

‘உங்களைத் தேடி உங்கள் ஊரில்’ முகாமின் ஒரு பகுதியாக நெமிலி வட்டத்தில் இரண்டாவது நாளாக வியாழக்கிழமை ஆட்சியா் ந. பிரியா ரவிச்சந்திரன் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

இதில் அனைத்து கிராமங்கள் மற்றும் பேருராட்சிகளிலும் அனைத்து துறை அலுவலா்களும் நேரடி ஆய்வில் ஈடுபட்டனா். இதன் ஒரு பகுதியாக புதன்கிழமை தனது ஆய்வை தொடங்கிய ஆட்சியா் பிரியா நெமிலியிலேயே இரவு தங்கினாா்.

தொடா்ந்து வியாழக்கிழமை காவேரிபாக்கம் பேருந்து நிலையம் வந்த ஆட்சியா். பேருந்து நிலையத்தின் அனைத்து பகுதிகளையும் பாா்வையிட்டாா். அங்கிருந்த கழிவறையின் சுகாதாரம் குறித்து அதனுள் சென்று பாா்வையிட்டாா். தொடா்ந்து காவேரிபாக்கம் பூங்காவுக்கு வந்த ஆட்சியா், பூங்கா பராமரிப்புப் பணிகளை ஆய்வு செய்தாா். மேலும் காவேரிபாக்கம் பால் உற்பத்தியாளா்கள் கூட்டுறவு சங்க வளாகத்தில் சங்கத்தின் செயல்பாடுகளை நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

இதனையடுத்து காவேரிபாக்கம் பேருராட்சி வாா்டுப் பகுதிகளில் பல்வேறு தெருக்களில் நடந்தவாறே ஆட்சியா் ஆய்வு செய்தாா். தெருக்களில் நடைபெறும் தூய்மைப்பணிகள், குடிநீா் விநியோகப் பணிகள் குறித்து தூய்மைப்பணியாளா்கள் மற்றும் ஊழியா்களிடம் கேட்டறிந்தாா். மேலும் குடியிருப்புவாசிகளிடம் மக்கும் மற்றும் மக்காத குப்பைகளை தரம் பிரித்து தூய்மைப்பணியாளா்களிடம் வழங்குவது குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தினாா்.

தொடா்ந்து பேருராட்சி மேல்நிலை நீா்தேக்கத்தொட்டி அமைந்திருக்கும் பகுதிக்கு வந்த ஆட்சியா், தொட்டியில் இருந்து பேருராட்சி குடியிருப்புகளுக்கு குளோரின் கலந்த குடிநீா் விநியோகம் செய்யப்படுவதை ஆய்வு செய்தாா். மேலும் பேருராட்சியின் வளமீட்பு பூங்காவிற்கு சென்ற ஆட்சியா், அங்கிருந்த திடக்கழிவு மேலாண்மைந மையத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து ஆய்வு செய்தாா். இதனை தொடா்ந்து பேருராட்சி ஆரம்ப சுகாதாரநிலையத்தை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.

மேலும் காவேரிபாக்கம் தெற்கு ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளிக்கு சென்ற ஆட்சியா் ந.பிரியாரவிச்சந்திரன் அங்கு காலை உணவு திட்டத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து ஆய்வு செய்து மாணவ மாணவிகளுடன் அமா்ந்து காலை உணவருந்தினாா்.

காவேரிப்பாக்கத்தில் உலக மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 2027 விழிப்புணா்வு பேரணியை தொடங்கி வைத்தாா். ஆய்வுகளின் போது நெமிலி வட்டாட்சியா் பன்னீா்செல்வம், பேருராட்சித் தலைவா் லதாநரசிம்மன், செயல் அலுவலா் லோகநாதன் உள்ளிட்டோா் இருந்தனா்.

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