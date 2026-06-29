அரக்கோணம் ரயில்நிலைய நடைமேடைகளின் எண்கள் மாற்றம் உடனடியாக அமலுக்கு வந்தது!

அரக்கோணம் ரயில்நிலைய நடைமேடைகளின் எண்களை தெற்கு ரயில்வே நிா்வாகம் மாற்றி அறிவித்துள்ளது. இந்த புதிய எண்னுக்கான நடைமுறைகள் ஞாயிற்றுக்கிழமையே அமலுக்கு வந்தது.
அரக்கோணம் ரயில்நிலையத்தில் ஏற்கனவே ரயில் நிலையம் தொடங்கப்பட்ட காலத்தில் தெற்கில் இருந்து வடக்காக 1, 2, 3, 4, 5 ஆகிய நடைமேடைகள் இருந்தன. இதில் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன் 1ஏ, 6, 7 ஆகிய நடைமேடைகள் அமைக்கப்பட்டன. இவை தெற்குபகுதியில் 1-ஆம் நடைமேடைக்கு தெற்கு பகுதியிலேயே இருந்ததால் இந்த மூன்று நடைமேடைகளின் எண்கள் தனியாக இருந்தன.
தற்போது அரக்கோணம் ரயில்நிலையம் அம்ரீத்பாரத் திட்டத்தின் கீழ் நவீனப்படுத்தும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் நடைமேடைகளின் எண்கள் மாற்றப்பட்டு உடனடியாக அமலுக்கு வந்தன. ஞாயிற்றுக்கிழமை ரயில்நிலைய ரயில்கள் வருகை, புறப்பாடு அறிவிப்பில் புதிய எண்கள் படியே அறிவிக்கப்பட்டன.
ஏற்கனவே 7, 6, 1ஏ, 1, 2, 3, 4, 5 என்ற வரிசைப்படி இருந்த நடைமேடை எண்கள் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 என மாற்றப்பட்டுள்ளன. இந்த புதிய எண்ணின் படி ஞாயிற்றுக்கிழமை ரயில்களின் வருகை, புறப்பாடு ஆகியவை அரக்கோணம் ரயில்நிலைய ஒலிபெருக்கி அறிவிப்பில் அறிவிக்கப்பட்டன.
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