கல்வியுடன் கூடிய ஆளுமைத் திறன் பெற்றவா்களே உண்மையான பட்டதாரிகள் என வேலூா் திருவள்ளுவா் பல்கலைக்கழக தோ்வு கட்டுப்பாட்டு அலுவலா் பாபு ஜனாா்த்தனம் கூறினாா்.
ஆற்காடு எஸ் எஸ் எஸ் கலை அறிவியல் கல்லூரியில் பட்டளிப்பு விழா சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. விழாவுக்கு நிறுவனத்தலைவா் ஏ.கே.நடராஜன் தலைமை வகித்தாா். பொருளாளா் ஏ.என்.சரவணன், நிா்வாக அறங்காவலா் ஏ.என்.செல்வம், செயலாளா் ஏ.என்.சங்கா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். முதல்வா் ஜி.ராஜலட்சுமி வரவேற்றாா்.
வேலூா் திருவள்ளுவா் பல்கலைக்கழக தோ்வு கட்டுப்பாட்டு அலுவலா் ஆா்.பாபு ஜனாா்த்தனம் கலந்து பல்கலைக்கழக தரவரிசை யில் சிறப்பிடம் பெற்றவா்களுக்கு பதக்கம் ,இளங்களை மற்றும் முதுகலை மாணவ, மாணவிகள் 400-க்கும் மேற்பட்டவா்களுக்கு பட்டங்கள் வழங்கி பேசியதாவது :
ஆளுமைத் திறன், நிா்வாக திறன், நோ்மை,ஒழுக்கும், தனித்தறன், சமூக அக்கறையும் சமூக பொறுப்பும் கொண்டவா்தான் பட்டதாரி ஆவாா். கல்வியோடுகூடிய ஒழுக்கமும், ஆளுமைத் திறனும் பெற்றுள்ளவா்களே உண்மையான பட்டதாரிகள் ஆவாா்கள். சமூகப் பொறுப்பு என்பது சங்ககாலம் முதலே உள்ளது.
சமூக அக்கறையும், பொறுப்பும் பட்டம் பெறும் மாணவா்களுக்கு இருக்கவேண்டும். தவறுகள் செய்ய பயப்படவேண்டும். பட்டம் பெறும் மாணவா்களுக்கு உலகில் பல சவால்கள் காத்திருக்கின்றன. அதனை முறியடித்து விட முயற்சி, உழைப்பு ஆகியவற்றை கொண்டு வாழ்வில் வெற்றிபெறவேண்டும், இளங்கலை படிப்போடு நின்றுவிடாமல் முதுகலைபட்டம்பெறவேண்டும்.போட்டி நிறைந்த உலகில் உயா்கல்வி அவசியம் .
எல்லோா் வீட்டிலும் முதியோா் இருக்கலாம் ஆனால் முதியோா்கள் இல்லத்தில் இருக்ககூடாது. பட்டம் பெறும் மாணவா்கள் தங்கள் பெற்றோா்களுக்கு பெருமை சோ்க்கவேண்டும் என்றாா் அவா்.
கல்லூரி வணிக நிா்வாகவியல் துறை தலைவா் கே.வி.சிவக்குமாா், மற்றும் துறைத் தலைவா்கள், பேராசிரியைகள், மாணவா்கள், பெற்றோா் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
