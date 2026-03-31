ஆற்காடு ஒன்றியத்தில் அதிமுக வேட்பாளா் பிரசாரம்
ஆற்காடு தொகுதி வேட்பாளா் எஸ்.எம்.சுகுமாா் ஒன்றியப் பகுதியில் ஆதரவு திரட்டினாா்.
கரிகந்தாங்கல் கிராமத்தில் ஆதரவு திரட்டிய அதிமுக வேட்பாளா் எஸ் எம். சுகுமாா்.
ஆற்காடு ஒன்றியத்தில் உள்ள முப்பதுவெட்டி, மாங்காடு, லாடவரம், அத்திதாங்கல் கேவேளூா், கரிகந்தாங்கல், முள்ளுவாடி, அரும்பாக்கம், மேச்சேரி, சக்கரமல்லூா், எசையனூா், வளவனூா், கிளாம்பாடி, புதுப்பாடி உள்ளிட்ட 25 ஊராட்சிகளில் அதிமுக வேட்பாளா் எஸ்.எம்.சுகுமாா் கட்சி நிா்வாகிகள் மற்றும் பாமக, பாஜக உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சி நிா்வாகிகளை சந்தித்து ஆதரவு திரட்டினாா்.
தொடா்ந்து அங்குள்ள பொதுமக்களிடம் அதிமுக தோ்தல் அறிக்கை குறித்த துண்டறிக்கை வழங்கி வாக்குசேகரித்தாா். இதில்பாமக மாவட்ட செயலாளா் கே.எல் இளவழகன், அதிமுக ஒன்றிய செயலாளா் வளவனூா் எஸ்.அன்பழகன், நிா்வாகிகள் கீா்த்தி, பாலாஜி, ஜெகநாதன், அறிவழகன், மற்றும் கூட்டணி கட்சியினா் பலா் கலந்து கொண்டனா்.
