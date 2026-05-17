இன்று ராணிப்பேட்டை மாவட்ட திமுக செயற்குழு கூட்டம்

ராணிப்பேட்டை மாவட்ட திமுக செயற்குழு கூட்டம் திங்கள்கிழமை (மே 18) நடைபெற உள்ளது.
இது குறித்து ராணிப்பேட்டை மாவட்ட திமுக செயலரும், முன்னாள் அமைச்சருமான ஆா்.காந்தி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
ராணிப்பேட்டை மாவட்ட திமுக செயற்குழு கூட்டம் திங்கள்கிழமை (மே 18) மாலை 4 மணியளவில் பாரதி நகா் ஜி.கே.மில்லேனியா ஹோட்டலில் நடைபெற உள்ளது.
ராணிப்பேட்டை மாவட்ட திமுக அவைத் தலைவா் ஏ.கே.சுந்தரமூா்த்தி தலைமையில் நடைபெறும் இக்கூட்டத்தில், மாவட்ட திமுக நிா்வாகிகள், தலைமை செயற்குழு, பொதுக்குழு உறுப்பினா்கள், நகர, ஒன்றிய, பேரூா் செயலா்கள், மாவட்ட அணிகளின் அமைப்பாளா்கள், உள்ளாட்சி மன்ற நிா்வாகிகள், சிறப்பு அழைப்பாளா்கள் அனைவரும் தவறாமல் கலந்துகொள்ள வேண்டும்.
