ராணிப்பேட்டை

வாலாஜா அரசு மகளிா் மேல்நிலைப்பள்ளி 93 % தோ்ச்சி

வாலாஜா அரசு மகளிா் மேல்நிலைப் பள்ளி 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வில் 93 சதவீதம் தோ்ச்சி பெற்று மாவட்ட அளவில் முதலிடம் பிடித்துள்ளது.

Updated On :21 மே 2026, 12:05 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பள்ளியில் தோ்வு எழுதிய 412 பேரில் 380 போ் தோ்ச்சி பெற்றனா். கடந்த ஆண்டும் 93 சதவீதம் பெற்ற இப்பள்ளி மாணவி எழிலரசி 500 க்கு 496 மதிப்பெண் எடுத்து முதலிடம் பெற்றுள்ளாா். அவா் தமிழ் - 98 ஆங்கிலம் - 100 கணிதம் - 98 அறிவியல் - 100 சமூக அறிவியல் - 100 என மொத்தம் 496 மதிப்பெண் எடுத்துள்ளாா். திவ்யஸ்ரீ தமிழ் - 97 ஆங்கிலம் - 98 கணிதம் - 98 அறிவியல் - 100 சமூக அறிவியல் - 99 என 493 மதிப்பெண்ணுடன் 2- ஆவது இடமும், தனுஸ்ரீ தமிழ் - 98 ஆங்கிலம் - 98 கணிதம் - 93 அறிவியல் - 99 சமூக அறிவியல் - 99 என - 487 மதிப்பெண்ணுடன் 3-ஆவது இடமும் பெற்றுள்ளனா்.

சாதனை படைத்த மாணவிகளுக்கு பள்ளி தலைமை ஆசிரியை தீபா, பள்ளியின் பெற்றோா் ஆசிரியா் கழகத் தலைவா் தசரதன் மற்றும் ஆசிரியை, ஆசிரியா்கள் பாராடும், வாழ்த்தும் தெரிவித்தனா்.

அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு வந்த பெண்ணிடம் லஞ்சம்: பெண் காவலா் பணியிடை நீக்கம்

12-ஆம் வகுப்பு சி.பி.எஸ்.இ. தோ்வு முடிவுகள்: புதுச்சேரியில் 87.42% மாணவா்கள் தோ்ச்சி

நாசரேத் சாலமோன் மெட்ரிக் பள்ளி 100% தோ்ச்சி

பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வில் முத்தூா் விவேகானந்தா மெட்ரிக். மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவிகள் சிறப்பிடம்

Podcast | அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: அதிமுக எதிர்காலம் என்ன? | News and Views | Epi - 37 |

அமைச்சரவையில் அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்?: அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா விளக்கம்

சூர்யவன்ஷியால் மாறிப்போன போர்க்களம்: இழுத்தடிக்கும் பிளே ஆஃப் வாய்ப்புகள்!

அதிமுக பிரச்சினைக்கு காரணமே விஜய்தான் | Avadi Kumar | CM Vijay |TVK | ADMK | EPS | CV Shanmugam

