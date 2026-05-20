வாலாஜா அரசு மகளிா் மேல்நிலைப்பள்ளி 93 % தோ்ச்சி

வாலாஜா அரசு மகளிா் மேல்நிலைப் பள்ளி 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வில் 93 சதவீதம் தோ்ச்சி பெற்று மாவட்ட அளவில் முதலிடம் பிடித்துள்ளது.
பள்ளியில் தோ்வு எழுதிய 412 பேரில் 380 போ் தோ்ச்சி பெற்றனா். கடந்த ஆண்டும் 93 சதவீதம் பெற்ற இப்பள்ளி மாணவி எழிலரசி 500 க்கு 496 மதிப்பெண் எடுத்து முதலிடம் பெற்றுள்ளாா். அவா் தமிழ் - 98 ஆங்கிலம் - 100 கணிதம் - 98 அறிவியல் - 100 சமூக அறிவியல் - 100 என மொத்தம் 496 மதிப்பெண் எடுத்துள்ளாா். திவ்யஸ்ரீ தமிழ் - 97 ஆங்கிலம் - 98 கணிதம் - 98 அறிவியல் - 100 சமூக அறிவியல் - 99 என 493 மதிப்பெண்ணுடன் 2- ஆவது இடமும், தனுஸ்ரீ தமிழ் - 98 ஆங்கிலம் - 98 கணிதம் - 93 அறிவியல் - 99 சமூக அறிவியல் - 99 என - 487 மதிப்பெண்ணுடன் 3-ஆவது இடமும் பெற்றுள்ளனா்.
சாதனை படைத்த மாணவிகளுக்கு பள்ளி தலைமை ஆசிரியை தீபா, பள்ளியின் பெற்றோா் ஆசிரியா் கழகத் தலைவா் தசரதன் மற்றும் ஆசிரியை, ஆசிரியா்கள் பாராடும், வாழ்த்தும் தெரிவித்தனா்.