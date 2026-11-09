The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
புகார் அளித்த சாமானியருக்கு கொலை மிரட்டல்! ரவி சங்கர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க திமுக வலியுறுத்தல்!ஒரே நாளில் 11 கொலைகள்: கடும் நடவடிக்கை எடுக்க சிபிஎம் வலியுறுத்தல்!மாவட்ட ஆட்சியருக்கு ஆபாசக் குறுஞ்செய்தி அனுப்பிய தவெக எம்எல்ஏ: கனிமொழி கண்டனம்!ரஷியாவுடனான போர்: உக்ரைன் அதிபருடன் பேசிய பிரதமர் மோடி!இளையோர் ஒலிம்பிக்: தடை தாண்டுதலில் இந்தியாவுக்கு முதல் பதக்கம்!புகார் அளித்த சாமானியருக்கு கொலை மிரட்டல்! தவெக எம்எல்ஏ மீது நடவடிக்கை எடுக்க திமுக வலியுறுத்தல்! மேக்கேதாட்டு அணை கட்ட கர்நாடகத்துக்கு உரிமை உண்டு: டி.கே. சிவகுமார்

அரசுப் பள்ளியில் எரிவாயு உருளைகள், முட்டைகள் திருட்டு

தாமரைப்பாக்கம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் எரிவாயு உருளை, முட்டை, உள்ளிட்ட சமையல் பொருள்களை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றுள்ளனா்.

திருட்டு - சித்திரிப்பு

Updated On :

ஆற்காடு அடுத்த திமிரி ஒன்றியம் தாமரைப்பாக்கம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் எரிவாயு உருளை, முட்டை, உள்ளிட்ட சமையல் பொருள்களை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றுள்ளனா்.

தாமரைப்பாக்கம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் உள்ளசத்துணவு அறையில் பூட்டை உடைத்து மா்மநபா்கள் மாணவா்களுக்குசத்துணவு தயாரிக்கப்பயன்படுத்தம்படும் 2 எரிவாயு உருளைகள், மற்றும் 300 முட்டைகள், 20 சமையல் எண்ணணெய் பாக்கெட்டுகள் உள்ளிட்ட 5,000 மதிப்புள்ள பொருள்களை திருடிச் சென்றுள்ளனா்.

இதுகுறித்து சத்துணவு (பொ) அமைப்பாளா் சத்யா அளித்த தகவலின் பேரில், திமிரி போலீஸாா் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று பாா்வையிட்டு வழக்குப் பதிந்து விசாரணை வருகின்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

விழுப்புரத்தில் சமையல் எரிவாயு உருளை வெடித்து 10 வயது சிறுவன் பலி

விழுப்புரத்தில் சமையல் எரிவாயு உருளை வெடித்து 10 வயது சிறுவன் பலி

சமையல் எரிவாயு உருளைகள் திருடியவா் கைது

சமையல் எரிவாயு உருளைகள் திருடியவா் கைது

எரிவாயு உருளைகள் திருட்டு: 6 போ் கைது

எரிவாயு உருளைகள் திருட்டு: 6 போ் கைது

அரசுப் பேருந்து மோதியதில் முட்டை லாரி கவிழ்ந்து விபத்து

அரசுப் பேருந்து மோதியதில் முட்டை லாரி கவிழ்ந்து விபத்து

விடியோக்கள்

மு.க. ஸ்டாலின் பயன்படுத்திய சொல்தான்..: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விளக்கம்!

மு.க. ஸ்டாலின் பயன்படுத்திய சொல்தான்..: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் விளக்கம்!

தீபாவளி: தமிழகம் முழுக்க கோயில்களில் பக்தர்கள் வழிபாடு!

தீபாவளி: தமிழகம் முழுக்க கோயில்களில் பக்தர்கள் வழிபாடு!