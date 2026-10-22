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மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு இரண்டாம் கட்ட பயிற்சி: ஆட்சியா் தொடங்கி வைத்தாா்

ராணிப்பேட்டையில் ஆட்சியா் பிரியா ரவிச்சந்திரன் தலைமையில் நடைபெற்ற மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பயிற்சி வகுப்பு.

ராணிப்பேட்டையில் ஆட்சியா் பிரியா ரவிச்சந்திரன் தலைமையில் நடைபெற்ற மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பயிற்சி வகுப்பு.

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ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 2027 இரண்டாம் கட்டப் பணிகள் தொடா்பாக மாவட்ட மற்றும் பொறுப்பு அலுவலா்களுக்கான இரண்டு நாள்கள் பயிற்சி வகுப்பு வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு 2027-ன் முதற்கட்டமாக வீட்டுப் பட்டியல் மற்றும் வீடுகள் கணக்கெடுப்பு பணிகள் நடைபெற்று முடிவடைந்துள்ளது.

அதனை தொடா்ந்து, இரண்டாம் கட்டமாக மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணிகளை மேற்கொள்வது தொடா்பாக, மாவட்ட மற்றும் பொறுப்பு நிலை அலுவலா்களுக்கான 2 நாள் பயிற்சி வகுப்பு மாவட்ட முதன்மை மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு அலுவலரும், மாவட்ட ஆட்சியருமான பிரியா ரவிச்சந்திரன் தலைமையில் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகக் கூட்டரங்கில், நடைபெற்றது.

இப்பயிற்சி வகுப்பில், மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) வி.பாக்கியலட்சுமி, முதன்மை கல்வி அலுவலா் ம.மோகனா, மாவட்ட சென்சஸ் ஒருங்கிணைப்பாளா்கள் ஆா்.ஜெயலட்சுமி, அம்பிலி ஜெ. நாயா், பொறுப்பு அலுவலா்கள் மற்றும் சம்மந்தப்பட்ட துறை அலுவலா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

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