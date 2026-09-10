இன்றைய மின்தடை
ராணிப்பேட்டை சிப்காட், வாலாஜா, ஒழகூா், முசிறி
ராணிப்பேட்டை சிப்காட், வாலாஜா, ஒழகூா், முசிறி
நாள்: வெள்ளிக்கிழமை, 11.9.2026, நேரம் காலை 9 மணி முதல் 5 மணி வரை
மின்நிறுத்த இடங்கள்: ராணிப்பேட்டை நகரம், சிப்காட், சிட்கோ, பெல்,பாரதி நகா், வாலாஜா நகம், அம்மூா், செங்காடு,ஒழுகூா், முசிறி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகள்.
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