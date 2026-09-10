இன்றைய மின்தடை

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ராணிப்பேட்டை சிப்காட், வாலாஜா, ஒழகூா், முசிறி

Published On :

ராணிப்பேட்டை சிப்காட், வாலாஜா, ஒழகூா், முசிறி

நாள்: வெள்ளிக்கிழமை, 11.9.2026, நேரம் காலை 9 மணி முதல் 5 மணி வரை

மின்நிறுத்த இடங்கள்: ராணிப்பேட்டை நகரம், சிப்காட், சிட்கோ, பெல்,பாரதி நகா், வாலாஜா நகம், அம்மூா், செங்காடு,ஒழுகூா், முசிறி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகள்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

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