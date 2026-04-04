Dinamani
தோ்தலில் போட்டியிட அமைச்சா் காந்திக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கியது திமுக!4 மாநிலங்கள், புதுச்சேரி பேரவைத் தோ்தல்: ரூ.651 கோடி பணம், பரிசுப் பொருள்கள் பறிமுதல்!டிரம்ப்பின் கெடு இன்று மாலையுடன் நிறைவு! மிகப்பெரிய வியப்பு காத்திருப்பதாக ஈரான் புதிய மிரட்டல்!!நாளைமுதல் ‘பூத் சிலிப்’ விநியோகிக்கத் திட்டம்!!இன்று இறுதியாகிறது வாக்காளா் பட்டியல்! விருதுநகா், தேனி, திண்டுக்கல் மாவட்டங்களின் மலைப் பகுதிகளில் இன்று பலத்த மழை வாய்ப்புவேட்புமனு தாக்கல் இன்று நிறைவுமுதல்வா் ஸ்டாலின் 3ஆம் கட்ட பிரசாரம்: புதுச்சேரியில் இன்று தொடக்கம்!கேரளம், அஸ்ஸாமில் நாளையுடன் பிரசாரம் நிறைவு - உச்சகட்ட வாக்குசேகரிப்பு
/
திருப்பத்தூர்

ஆலையில் தொழிலாளி மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பு

வாணியம்பாடியில் தோல் தொழிற்சாலையில் பணியில் இருந்த தொழிலாளி திடீரென மயங்கி விழுந்து இறந்தாா்.

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :4 ஏப்ரல் 2026, 2:11 am

தினமணி செய்திச் சேவை

வாணியம்பாடியில் தோல் தொழிற்சாலையில் பணியில் இருந்த தொழிலாளி திடீரென மயங்கி விழுந்து இறந்தாா்.

வாணியம்பாடி அடுத்த வளையாம்பட்டு பகுதியை சோ்ந்த ருக்குமன்னன்(38). இவா் கச்சேரி ரோட்டில் உள்ள தோல் தொழிற்சாலை ஒன்றில் கூலி வேலை செய்து வந்தாா்.

இதற்கிடையே வெள்ளிக்கிழமை வழக்கம் போல் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போது அவருக்கு திடீரென மயக்கம் ஏற்பட்டு கீழே சாய்ந்துள்ளாா். அருகில் இருந்த தொழிலாளா்கள் அவரை மீட்டு வாணியம்பாடி அரசு மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். அங்கு பரிசோதித்த மருத்துவா் அவா் ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தாா்.

இதுகுறித்து நகர போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து மேலும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

மயங்கி விழுந்து தொழிலாளி உயிரிழப்பு

மயங்கி விழுந்து தொழிலாளி உயிரிழப்பு

இளைஞா் மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பு

இளைஞா் மயங்கி விழுந்து உயிரிழப்பு

மாடியிலிருந்து தவறி விழுந்து தொழிலாளி உயிரிழப்பு

மாடியிலிருந்து தவறி விழுந்து தொழிலாளி உயிரிழப்பு

மயங்கி விழுந்து முதியவா் உயிரிழப்பு

மயங்கி விழுந்து முதியவா் உயிரிழப்பு

வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!
வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
பேட்ரியாட் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பேட்ரியாட் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |
வீடியோக்கள்

#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு