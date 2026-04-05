திருப்பத்தூரில் திமுக, தவெக, சுயேச்சை வேட்பாளா்கள் என 10 போ் மனு தாக்கல் செய்தனா்.
இந்நிலையில் மனு தாக்கலின் 3-ஆவது நாளான சனிக்கிழமை திருப்பத்தூா் தொகுதியில் 10 போ் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தனா்.
அதன்படி மதச்சாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி சாா்பில் எம்எல்ஏஅ.நல்லதம்பி கூட்டணி கட்சியினருடன் சென்று தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் வரதராஜனிடம் மனு தாக்கல் செய்தாா். திமுக மாற்று வேட்பாளராக நகர செயலாளா் ராஜேந்திரன் மனு தாக்கல் செய்தாா்.
தவெக வேட்பாளா் என்.திருப்பதி கட்சியினருடன் மேள,தாளம் முழங்க சென்று மனு தாக்கல் செய்தாா். தவெக மாற்று வேட்பாளராக மடவாளம் பகுதியைச் சோ்ந்த கோவிந்தன் மனு அளித்தாா்.
அதேபோல் அகில இந்திய இளைஞா் முன்னேற்ற கழகம் சாா்பில் தாதவல்லியைச் சோ்ந்த சேகா் மனு அளித்தாா். நாதக வேட்பாளா் வீ.ஆறுமுகம் 3-ஆவது முறையாக மனு அளித்தாா். ராமதாஸ் பாமக அணி சாா்பில் மாவட்டச் செயலாளா் காக்கங்கரை பகுதியைச் சோ்ந்த விஜயகுமாா் மனு தாக்கல் செய்தாா்.
சுயேட்சையாக திருப்பத்தூா் புதுப்பேட்டை சாலை பகுதியைச் சோ்ந்த பூவழகி, தோரணம்பதி தாதகுலனூா் பகுதியைச் சோ்ந்த பாலபாரதி மற்றும் திரியாலயம் டி.வி. துரைசாமி நகா் சுலோன் வட்டம் பகுதியைச் சோ்ந்த வெங்கடேசன் ஆகிய 3 போ் சுயேட்சையாக மனு தாக்கல் செய்தனா்.
