ஆம்பூரில் மின் கம்பத்தில் மோதியதில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற முதியவா் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
ஆம்பூா் அருகே துத்திப்பட்டு ஊராட்சி மேல்கன்றாம்பல்லி கிராமத்தைச் சோ்ந்த காசிநாதன் (60) இருசக்கர வாகனத்தில் பாட்டூா் கிராமம் நோக்கிச் சென்றாா். அப்போது கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையோரம் இருந்த மின்கம்பத்தில் மோதியதில் பலத்த காயமடைந்து சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
உமா்ஆபாத் காவல் நிலைய போலீஸாா் சடலத்தை மீட்டு ஆம்பூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும் வழக்கு பதிந்து விசாரணை நடத்தினா்.
