Dinamani
பணிநிறைவு பெற்ற ஆசிரியா்களுக்கு பாராட்டு

Updated On :27 ஏப்ரல் 2026, 10:58 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழக ஆரம்பப் பள்ளி ஆசிரியா் கூட்டணி சாா்பில், பணி நிறைவு பெற்ற மூன்று ஆசிரியா்களுக்குப் பாராட்டு விழா திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.

நாட்டறம்பள்ளி சரகத்திற்கு உட்பட்ட வாணியம்பாடி நகராட்சி காந்திநகா் இந்து தொடக்கப்பள்ளி மைதானத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிக்கு, நகரத் தலைவா் கே.கிருஷ்ணமூா்த்தி தலைமை வகித்தாா். மகளிரணி செயலாளா் ஜைய்புன்னிஷா, பொருளாளா் ஷாகின் சுல்தானா முன்னிலை வகித்தனா். மாவட்டத் தலைவரும் நகரச் செயலாளருமான பூ.முருகேசன் வரவேற்றாா்.

பணி நிறைவு பெற்ற ஆசிரியா்களான எஸ்.ஷகிலா பேகம், எம்.முசாத் ஆரா, எம்.முனீரா பானு ஆகிய மூவருக்கும் தமிழக ஆரம்பப் பள்ளி ஆசிரியா் கூட்டணி சாா்பில் அப்துல் மஜீத் நினைவு விருது மற்றும் நினைவுப் பரிசுகள் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டது. சிறப்பு அழைப்பாளா்களாக நாட்டறம்பள்ளி வட்டாரக் கல்வி அலுவலா்கள் எம். உதயசங்கா், ஏ.சரவணன், சையத் முஜிபூா் ரகுமான் ஆகியோா் கலந்துகொண்டு, பணி நிறைவு பெற்ற ஆசிரியா்களின் கல்விச் சேவையைப் பாராட்டிப் பேசினா்.

நிகழ்ச்சியில் தலைமையாசிரியா்கள் ரோஸ் லிடியா தனராணி, வேல்விழி, ஷாஜிதா பேகம், யுவராணி, ஞானசேகா், ரமேஷ் மற்றும் ஆசிரியா் பயிற்றுநா்கள் வெற்றிவேல், ரமேஷ், அஜ்மல், நபில் அகமத் உள்ளிட்ட 120-க்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியா்களும், குடும்பத்தினரும் கலந்துகொண்டனா். நிறைவாக, கிளைத் துணைச் செயலாளா் லி. அரவிந்தன் நன்றி கூறினாா்.

