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திருப்பத்தூர்

வீட்டில் புகுந்த உடும்பு மீட்பு

வேலூா் அருகே வீட்டிற்குள் புகுந்த உடும்பை தீயணைப்பு துறையினா் மீட்டனா்.

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உடும்பை மீட்டு வனத்துறையிடம் ஒப்படைத்த தீயணைப்பு துறையினா்

Updated On :3 ஆகஸ்ட் 2026, 11:53 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

வேலூா் அருகே வீட்டிற்குள் புகுந்த உடும்பை தீயணைப்பு துறையினா் திங்கள்கிழமை மீட்டனா்.

வேலூா் சத்துவாச்சாரி பகுதியை சோ்ந்தவா் பாண்டியன். இவரது வீட்டிற்குள் உடும்பு புகுந்தது. அதை பாா்த்த அவா் தீயணைப்பு துறைக்கு தகவல் தெரிவித்தாா்.

தீயணைப்பு வீரா்கள் அவரது வீட்டிற்கு சென்று உடும்பை மீட்டனா். மீட்கப்பட்ட உடும்பு வனத்துறையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது. பிறகு காப்புக் காட்டில் கொண்டு சென்று விடப்பட்டது.

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