திருப்பத்தூர்
பெண் சத்துணவு அமைப்பாளா் தற்கொலை
நாட்டறம்பள்ளி அருகே பெண் சத்துணவு அமைப்பாளா் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
நாட்டறம்பள்ளி அடுத்த கொத்தூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் நரேந்திரன் மனைவி பூா்ணிமா(45). இவா் கொத்தூா் அரசு துவக்கப்பள்ளியில் சத்துணவு அமைப்பாளராக வேலை செய்து வந்துள்ளாா்.
இந்நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை கொத்தூா் பகுதியில் விவசாய நிலத்தில் மரத்தில் தூக்கிட்ட நிலையில் பூா்ணிமா மா்மமான முறையில் இறந்து கிடந்தாா். தகவலறிந்து நாட்டறம்பள்ளி போலீஸாா் சம்பவ இடம் சென்று விசாரித்தனா். இதையடுத்து நாட்டறம்பள்ளி போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து இறந்த பூா்ணிமா உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக திருப்பத்தூா் அரசு மருத்துவமனைக்குஅனுப்பி வைத்தனா்.