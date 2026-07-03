தூய்மைப் பணியாளா்கள் போராட்டம்

ஆம்பூா் நகராட்சி நுழைவுவாயில் முன்பு தூய்மைப் பணியாளா்கள் வெள்ளிக்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
ஆம்பூா் நகராட்சியில் தூய்மைப் பணி ஒப்பந்த அடிப்படையில் தனியாா் மூலமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வரப்படுகிறது. ஒப்பந்ததாரரிடம் பணிபுரியும் தூய்மைப் பணியாளா்கள், தங்களுக்கு நிரந்தரப் பணி, சம்பள உயா்வு, பணிப் பாதுகாப்பு ஆகிய கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, நகராட்சி அலுவலகத்தில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். ஏற்கெனவே இது குறித்து அதிகாரிகளிடம் கோரிக்கை மனு அளித்தும் இதுவரை எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாததால் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதாக அவா்கள் தெரிவித்தனா்.
நகராட்சி அதிகாரிகள் அவா்களுடன் பேச்சு நடத்தினா். இது குறித்து உயரதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவிப்பதாக கூறியதைத் தொடா்ந்து, அவா்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டு அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனா்.
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