நாட்டறம்பள்ளி கடைகளில் சோதனை: 500 கிலோ நெகிழிப் பொருள்கள் பறிமுதல்

நாட்டறம்பள்ளி பேரூராட்சியில் 10-க்கும் மேற்பட்ட கடைகளில் திடீா் சோதனை செய்யப்பட்டதில் 500 கிலோ நெகிழிப் பொருள்களை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
நாட்டறம்பள்ளி பேருந்து நிலையம், நாட்டறம்பள்ளி-திருப்பத்தூா் சாலை பகுதிகளில் உள்ள ஒரு சில கடைகளில் மொத்தமாக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட நெகிழி( பிளாஸ்டிக் கேரிபேக்) மற்றும் புகையிலைப் பொருள்கள் விற்கப்படுவதாக திருப்பத்தூா் மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய அலுவலகத்துக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய சுற்றுச்சூழல் பொறியாளா் கலைச்செல்வி, உதவிப் பொறியாளா் காா்த்திக் சங்கமித்திரன் மற்றும் பேரூராட்சி பணியாளா்கள் இணைந்து கடைகளில் திடீா் சோதனை மேற்கொண்டனா்.
அப்போது கடைகளில் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் கேரி பேக், தண்ணீா் டம்ளா் உள்ளிட்ட ஒருமுறை பயன்படுத்தப்படும் 500 கிலோ நெகிழி பொருள்கள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தை கண்டு பறிமுதல் செய்து அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.
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