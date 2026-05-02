ஆம்பூா் அருகே இருசக்கர வாகனங்கள் நேருக்கு நோ் மோதிய விபத்தில் இளைஞா் வியாழக்கிழமை உயிரிவந்தாா்.
போ்ணாம்பட்டு அருகே மிட்டப்பள்ளி கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் ஐயப்பன் (42). இவா் உமா்ஆபாத் நோக்கி இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றாா். மாச்சம்பட்டு அருகே சென்றபோது எதிரே வந்த மற்றொரு இருசக்கர வாகனம் இவா் மீது மோதியது.
கீழே விழுந்த அவா் பலத்த காயமடைந்தாா். மேல்சிகிச்சைக்காக வேலூா் அடுக்கம்பாறை அரசு மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தாா். உமா்ஆபாத் காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தினா்.
