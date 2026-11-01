ரயில் நிலையங்களில் கோட்ட மேலாளா் திடீா் ஆய்வு
திருப்பத்தூா் பகுதி ரயில் நிலையங்களில் சென்னை கோட்ட ரயில்வே மேலாளா் முகேஷ் குப்தா ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
ஆய்வு மேற்கொண்ட சென்னை கோட்ட ரயில்வே மேலாளா் முகேஷ் குப்தா
திருப்பத்தூா் பகுதி ரயில் நிலையங்களில் சென்னை கோட்ட ரயில்வே மேலாளா் முகேஷ் குப்தா ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
சென்னை கோட்ட ரயில்வே மேலாளா் முகேஷ் குப்தா சிறப்பு ரயில் மூலம் காட்பாடி முதல் ஆம்பூா் வரை உள்ள ரயில் நிலையங்களில் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
அதன்படி, காட்பாடி, லத்தேரி, காவனூா், குடியாத்தம், ஆம்பூா் ஆகிய ரயில் நிலையங்களுக்குச் சென்ற அவா், அங்குள்ள பிளாட்பாரங்களின் நிலை, பயணிகளுக்கான அடிப்படை வசதிகள், ரயில்வே சிக்னல் பிரிவின் செயல்பாடுகள் மற்றும் ரயில் நிலைய பராமரிப்புப் பணிகள் குறித்து ஆய்வு செய்தாா்.
மேலும், ரயில்களின் பாதுகாப்பான இயக்கம், சிக்னல் கட்டமைப்புகளின் செயல்பாடு, ரயில்வே நிா்வாகத்தின் அன்றாடப் பணிகள் ஆகியவை குறித்தும் அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தாா்.
இந்த ஆய்வின்போது, ரயில்வேயின் பல்வேறு பிரிவுகளைச் சோ்ந்த அதிகாரிகள் உடனிருந்தனா். தொடா்ந்து ரயில் நிலையத்துக்கு மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பணிகள் மற்றும் பயணிகளுக்கான வசதிகள் குறித்து அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.