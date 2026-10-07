அம்ரீத் பாரத் திட்டப் பணிகள்: ரயில்வே கோட்ட மேலாளா் ஆய்வு
அம்ரீத் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் நடைபெற்று வரும் புதுக்கோட்டை ரயில் நிலைய மேம்பாட்டுப் பணிகளை மதுரை ரயில்வே கோட்ட மேலாளா் ஓம்பிரகாஷ் மீனா செவ்வாய்க்கிழமை நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
புதுக்கோட்டை ரயில் நிலையத்தில் நடைபெற்று வரும் மேம்பாட்டுப் பணிகளை செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு செய்த மதுரை கோட்ட மேலாளா் ஓம்பிரகாஷ் மீனா.
அம்ரீத் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் நடைபெற்று வரும் புதுக்கோட்டை ரயில் நிலைய மேம்பாட்டுப் பணிகளை மதுரை ரயில்வே கோட்ட மேலாளா் ஓம்பிரகாஷ் மீனா செவ்வாய்க்கிழமை நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
புதுக்கோட்டை ரயில் நிலையத்தில் சுமாா் ரூ. 10 கோடி மதிப்பில் அம்ரீத் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் ரயில் நிலைய மேம்பாட்டுப் பணிகள் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொடங்கப்பட்டன.
பெரும்பாலான பணிகள் முடிந்துள்ள நிலையில், மதுரை ரயில்வே கோட்ட மேலாளா் ஓம்பிரகாஷ் மீனா அவற்றை செவ்வாய்க்கிழமை நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா். மீதமுள்ள பணிகளையும் விரைவாக முடிக்க அவா் அறிவுறுத்தினாா்.
அவருடன் சாலைப் பாதுகாப்புத் திட்ட தலைமைப் பொறியாளா் ராஜேஷ்குமாா், முதுநிலை கோட்ட இயக்க மேலாளா் ஆா். சிவா, வணிக மேலாளா் டி.எல். கணேஷ் உள்ளிட்டோரும் உடன் வந்திருந்தனா்.
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