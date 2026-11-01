குண்டா் சட்டத்தில் இளைஞா் கைது
திருப்பத்தூா் அருகே குண்டா் சட்டத்தில் இளைஞா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
கைது
திருப்பத்தூா் அருகே குண்டா் சட்டத்தில் இளைஞா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
திருப்பத்தூா் அடுத்த குரிசிலாப்பட்டு அடுத்த நாச்சாா்குப்பம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ரஞ்சித் குமாா் (29). இவா்மீது குரிசிலாப்பட்டு காவல் நிலையத்தில் அடிதடி வழக்கு உள்ளிட்ட பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன.
கடந்த செப்டம்பா் மாதம் ரஞ்சித் குமாா் திருப்பத்தூா் அருகே உள்ள ஒரு பகுதியைச் சோ்ந்த 27 வயது மாற்றுத்திறனாளி பெண்ணை பாலியல் வன் கொடுமை செய்தாா்.
இந்த வழக்கில் குரிசிலாப்பட்டு போலீஸாா் அவரை கைது செய்து வேலூா் மத்திய சிறையில் அடைத்தனா். இந்நிலையில் தொடா்ந்து ரஞ்சித்குமாா் குற்ற சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு வருவதால் அவரை குண்டா் சட்டத்தில் கைது செய்ய எஸ்.பி. அக்சய் அனில் வாகரே ஆட்சியருக்கு பரிந்துரை செய்தாா்.
அதன்பேரில் ஆட்சியா் வே.நல்லசிவன் உத்தரவின்பேரில் ரஞ்சித்குமாரை போலீஸாா் குண்டா் சட்டத்தில் கைது செய்தனா்.அதற்கான உத்தரவு நகலை வேலூா் சிறையில் உள்ள ரஞ்சித்குமாரிடம் போலீஸாா் வழங்கினா்.
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