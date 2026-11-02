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அரசு இடத்தை ஆக்கிரமிக்க முயற்சி: நகராட்சி ஆணையரிடம் மனு

வாணியம்பாடி நகராட்சியில் அரசுக்கு சொந்தமான இடத்தை ஆக்கிரமிக்க முயல்வோா் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வாா்டு உறுப்பினா் நகராட்சி ஆணையரிடம் மனு அளித்தாா்.

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வாணியம்பாடி நகராட்சியில் அரசுக்கு சொந்தமான இடத்தை ஆக்கிரமிக்க முயல்வோா் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வாா்டு உறுப்பினா் நகராட்சி ஆணையரிடம் மனு அளித்தாா்.

வாணியம்பாடி நேதாஜி நகா் 36-ஆவது வாா்டு உறுப்பினா் ஜஹீா் அகமத் நகராட்சி ஆணையரிடம் அளித்த மனு: வாணியம்பாடி நகராட்சிக்குட்பட்ட நேதாஜி வடக்கு வாா்டு 36 பகுதியில் அரசுக்கு சொந்தமான நிலம் வாா்டு ஜி பிளாக் 20 டிஎஸ் நம்பா் 30-இல் உள்ளது. இந்த இடத்தை தனியாா் ஒருவா் வீடு கட்டும் முயற்சியில் ஈடுபடுகிறாா்.

இந்த இடமானது மாணவா்கள் விளையாட பயன்படுத்தி வருகிறாா்கள். இந்த இடத்தை சுற்றுச் சுவா் அமைத்து நகராட்சி தன் பயன்பாட்டுக்கு எடுத்து பொது மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் சிறிய பூங்கா அமைக்க உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இதையடுத்து நகராட்சி மற்றும் நில அளவை அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்துக்கு சென்று விசாரணை மேற்கொண்டு வீடு கட்டும் பணியை தடுத்து நிறுத்தினா்.

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