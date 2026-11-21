ஸ்ரீ கஜேந்திர வரதராஜப் பெருமாள் கோயிலில் கைசிக புராணம் வாசித்தல்
திருப்பத்தூா் கோட்டை ஸ்ரீ கஜேந்திர வரதராஜப் பெருமாள் கோயிலில் கைசிக புராணம் வாசித்தல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
சிறப்பு அலங்காரத்தில் உற்சவா் ஸ்ரீதேவி, பூதேவி சமேத ஸ்ரீ மனத்துக்கினியான்.
திருப்பத்தூா் கோட்டை ஸ்ரீ கஜேந்திர வரதராஜப் பெருமாள் கோயிலில் கைசிக புராணம் வாசித்தல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
திருப்பத்தூா் ஸ்ரீ கஜேந்திர வரதராஜப்பெருமாள் திருக்கோயிலில் கைசிக ஏகாதசி-துவாதசி உற்சவ நிகழ்ச்சி வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. அதை முன்னிட்டு, உற்சவா் ஸ்ரீதேவி, பூதேவி சமேத ஸ்ரீ மனத்துக்கினியான் உள்பிரகார புறப்பாடு, ஊஞ்சல் சேவை, பிரபந்த சேவை, ஆராதனை, தீா்த்தப் பிரசாத விநியோகம் நடைபெற்றது.
சனிக்கிழமை காலை 6 மணியளவில் உற்சவா் ஸ்ரீ மனத்துக்கினியான் கோயிலில் உள்ள திருமாமகள் மண்டபம் எழுந்தருளினாா். அதைத் தொடா்ந்து, கைசிக புராணம் வாசித்தல் நடைபெற்றது.
பின்னா், தீா்த்தப் பிரசாத விநியோகம் நடைபெற்றது.
இதில், திருப்பத்தூா், அதன் சுற்றுப் பகுதிகளிலிருந்து திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்றனா்.
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