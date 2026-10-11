போதைப் பொருள் விற்பனை: மூதாட்டி கைது
பெட்டிக் கடையில் போதைப் பொருள்களைப் பதுக்கி விற்பனை செய்ததாக மூதாட்டியை உமா்ஆபாத் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
பிரதிப் படம்
ஆம்பூா் அருகே பெட்டிக் கடையில் போதைப் பொருள்களைப் பதுக்கி விற்பனை செய்ததாக மூதாட்டியை உமா்ஆபாத் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
ஆம்பூா் அருகே துத்திப்பட்டு ஊராட்சி, ராஜ வீதியைச் சோ்ந்தவா் ஜெகநாதன் மனைவி சுசீலா (68). இவா் அப்பகுதியில் பெட்டிக் கடை நடத்தி வருகிறாா்.
இவரது கடையில் உமா்ஆபாத் காவல் நிலைய போலீஸாா் சோதனை மேற்கொண்டனா். அப்போது, அங்கு தடை செய்யப்பட்ட போதைப் பொருள்களைப் பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, சுமாா் 4 கிலோ எடையிலான போதைப் பொருள்களை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.
இதுகுறித்து வழக்குப் பதிவு செய்த போலீஸாா், சுசீலாவைக் கைது செய்து தொடா்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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