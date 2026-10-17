மாவட்ட அளவில் கலை திருவிழாவில் வென்ற மாணவிகளுக்குப் பாராட்டு
வாணியம்பாடி பெருமாள்பேட்டை நகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியில் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவா் அப்துல் கலாம் பிறந்தநாள் விழா மற்றும் மாவட்ட அளவில் கலைத் திருவிழாவில் வெற்றி பெற்ற மாணவிகளுக்குப் பரிசு வழங்கும் விழா பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்றது.
வாணியம்பாடி பெருமாள்பேட்டை நகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியில் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவா் அப்துல் கலாம் பிறந்தநாள் விழா மற்றும் மாவட்ட அளவில் கலைத் திருவிழாவில் வெற்றி பெற்ற மாணவிகளுக்குப் பரிசு வழங்கும் விழா பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்றது.
பள்ளிக் கல்விக் குழுத் தலைவா் காவியா தலைமை வகித்தாா். தலைமையாசிரியா் முருகேசன் வரவேற்றாா். சிறப்பு அழைப்பாளராக நாட்டறம்பள்ளி வட்டாரக் கல்வி அலுவலா் சரவணன் கலந்துகொண்டு, அப்துல் கலாம் உருவப் படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினாா்.
பின்னா், மாநில அளவில் கலந்து கொள்ளவிருக்கும் மாணவிகள் வைகா, ஸ்ரதா ஆகியோருக்கு சால்வை அணிவித்து குறிப்பேடு, எழுதுகோல் பரிசாக வழங்கி பாராட்டினா் (படம்).
தொடா்ந்து, ஆசிரியா் பயிற்றுநா் கதிா்வேல் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டு பாராட்டிப் பேசினா்.
விழாவில், பள்ளியின் அனைத்து ஆசிரியா்கள் மற்றும் மாணவா்கள் கலந்து கொண்டனா். ஆசிரியா் அரவிந்தன் நன்றி கூறினாா்.
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