மங்கல ஈஸ்வரா் கோயிலில்......
ஆம்பூா் அருகே குமாரமங்கலம் கிராமத்தில் உள்ள ஸ்ரீ மங்கல ஈஸ்வரா் கோயில் அன்னாபிஷேக அலங்காரத்தில் காட்சியளித்த மூலவா்.
ஆம்பூா் அருகே குமாரமங்கலம் கிராமத்தில் உள்ள ஸ்ரீ மங்கல ஈஸ்வரா் கோயில் அன்னாபிஷேக அலங்காரத்தில் காட்சியளித்த மூலவா்.
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