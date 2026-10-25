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மங்கல ஈஸ்வரா் கோயிலில்......

ஆம்பூா் அருகே குமாரமங்கலம் கிராமத்தில் உள்ள ஸ்ரீ மங்கல ஈஸ்வரா் கோயில் அன்னாபிஷேக அலங்காரத்தில் காட்சியளித்த மூலவா்.

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ஆம்பூா் அருகே குமாரமங்கலம் கிராமத்தில் உள்ள ஸ்ரீ மங்கல ஈஸ்வரா் கோயில் அன்னாபிஷேக அலங்காரத்தில் காட்சியளித்த மூலவா்.

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