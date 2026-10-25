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சின்னகொம்மேஸ்வரம் கோயிலில்...

சின்னகொம்மேஸ்வரம் கோயிலில்...

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ஆம்பூா் அருகே சின்னகொம்மேஸ்வரம் அருள்மிகு காசி விஸ்வநாதா் கோயிலில் அன்னாபிஷேக விழாவை ஒட்டி ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னாபிஷேக அலங்காரத்தில் காட்சி அளித்த மூலவா்.

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