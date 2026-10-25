தஞ்சாவூர் மௌனசாமி மடத்தில்.....
ஐப்பசி மாத பௌா்ணமியை முன்னிட்டு, அன்னாபிஷேக விழாவையொட்டி, ஆம்பூா் ஏ - கஸ்பா தஞ்சாவூா் மௌனசாமி மடத்தில் சிறப்பு அலங்காரத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை காட்சியளித்த சிவன்.
ஐப்பசி மாத பௌா்ணமியை முன்னிட்டு, அன்னாபிஷேக விழாவையொட்டி, ஆம்பூா் ஏ - கஸ்பா தஞ்சாவூா் மௌனசாமி மடத்தில் சிறப்பு அலங்காரத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை காட்சியளித்த சிவன்.
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