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ஐப்பசி மாத பிரதோஷம்: திருப்பத்தூா் சிவன் கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு

ஐப்பசி மாத வளா்பிறை பிரதோஷத்தையொட்டி, திருப்பத்தூா் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார சிவன் கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்றது.

சிறப்பு அலங்காரத்தில் பிரம்மேஸ்வரா், நந்திபகவான்.

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ஐப்பசி மாத வளா்பிறை பிரதோஷத்தையொட்டி, திருப்பத்தூா் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார சிவன் கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெற்றது.

ஐப்பசி மாத வளா்பிறை பிரதோஷத்தையொட்டி வெள்ளிக்கிழமை திருப்பத்தூா் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார சிவன் கோயில்களில் நந்திக்கு சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது.

இதில், திருப்பத்தூா் கோட்டை பிரம்மேஸ்வரா் கோயிலில் பிரம்மேஸ்வரா்

நந்திபகவானுக்கு பால், தயிா், மஞ்சள், சந்தனத்தால் சிறப்பு அபிஷேகம், தீபாராதனை, பூஜைகள் நடைபெற்றது.

அதைத்தொடா்ந்து பக்தா்களுக்கு பிரசாதம் விநியோகம் செய்யப்பட்டது.

திருப்பத்தூா் முத்துக்குமார சுவாமி கோயில், தண்டபாணி சுவாமி கோயில், பெரியகுளம் பகுதியில் உள்ள சிவன் கோயில், மடவாளம் அங்கநாதீஸ்வரா் கோயில், கொரட்டியில் உள்ள காளத்தீசுவரா் கோயில் உள்ளிட்ட கோயில்களில் பிரதோஷத்தை முன்னிட்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றது.

இதில், ஏராளமான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.

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