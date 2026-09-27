The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
பாஜக வேட்பாளராக போட்டியிட வாய்ப்பு: ஞானேஷ் குமார் மீது முன்னாள் தலைமைச் செயலாளர் குற்றச்சாட்டு! மணிப்பூரில் 2 பேர் சுட்டுக் கொலை: முதல்வர் கண்டனம் பெட்டி மாறியதால்தான் இந்த இடைத்தேர்தல்: எடப்பாடி பழனிசாமி அமைச்சர்களுக்கே இந்த நிலை என்றால் சாமானிய மக்களின் கதி? மு.க. ஸ்டாலின்வணிகரீதியாக பயன்படுத்தப்படும் குடியிருப்புகளுக்கு சீல்! உச்சநீதிமன்றம்திரைப்பட தயாரிப்பு ஒப்பந்தம் வழக்கு! நடிகர் ராஜ்கிரணுக்கு முன்ஜாமீன்!நிர்மல்குமார் கலந்துகொண்ட மதுரை அரசு சட்டக் கல்லூரி பட்டமளிப்பு விழாவில் மின்வெட்டு!

புரட்டாசி 2-ஆம் சனிக்கிழமை: பெருமாள் கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு

புரட்டாசி 2-ஆம் சனிக்கிழமை: பெருமாள் கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு

ஸ்ரீதேவி, பூதேவியுடன் அருள்பாலித்த உற்சவா் வரதராஜ சுவாமி.

Published On :

காஞ்சிபுரத்தில் புரட்டாசி மாத 2-ஆவது சனிக்கிழமை மற்றும் பெளா்ணமியையொட்டி, பெருமாள் கோயில்களில் சிறப்புத் திருமஞ்சனமும், சிறப்பு அலங்கார தீபாராதனைகளும் நடைபெற்றன.

காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமாள் கோயிலில் புரட்டாசி மாத பெளா்ணமியையொட்டி, ஸ்ரீதேவி, பூதேவியருடன் உற்சவா் வரதராஜ சுவாமி சிறப்பு அலங்காரத்தில் சந்நிதி தெருவில் உள்ள ஆஞ்சனேயா் சந்நிதிக்கு எழுந்தருளி சிறப்பு தீபாராதனைகள் நடைபெற்றது. பின்னா், ஆஞ்சனேயா் சந்நிதியிலிருந்து திரும்பி வந்து 4 கால் மண்டபத்தில் பக்தி உலாத்தல் நிகழ்ச்சியும், சிறப்பு தீபாராதனைகளும் நடைபெற்றது. திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு பெருமாளை தரிசித்தனா்.

காஞ்சிபுரத்திலிருந்து வந்தவாசி செல்லும் சாலையில் கூழமந்தல் ஏரிக்கரையில் அமைந்துள்ள பேசும் பெருமாள் கோயிலில் புரட்டாசி மாத சனிக்கிழமையையொட்டி, காலையில் மூலவருக்கு சிறப்புத் திருமஞ்சனமும், திருப்பதி வெங்கடாசலபதி அலங்காரமும் செய்யப்பட்டு சிறப்பு தீபாராதனைகள் நடைபெற்றது.

சுற்று வட்டார கிராம பொதுமக்கள் பலரும் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனா். ஏற்பாடுகளை கோயில் நிா்வாகிகள் செய்திருந்தனா்.

திருப்பதி வெங்கடாசலபதி அலங்காரத்தில் அருள்பாலித்த மூலவா் பேசும் பெருமாள்.

திருப்பதி வெங்கடாசலபதி அலங்காரத்தில் அருள்பாலித்த மூலவா் பேசும் பெருமாள்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

புரட்டாசி மாத முதல் சனிக்கிழமை: நவதிருப்பதி கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு

புரட்டாசி மாத முதல் சனிக்கிழமை: நவதிருப்பதி கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு

புரட்டாசி முதல் சனி: பெருமாள் கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு

புரட்டாசி முதல் சனி: பெருமாள் கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு

புரட்டாசி சனிக்கிழமை: கூழமந்தல் பேசும் பெருமாள் கோயிலில் சிறப்பு வழிபாடு

புரட்டாசி சனிக்கிழமை: கூழமந்தல் பேசும் பெருமாள் கோயிலில் சிறப்பு வழிபாடு

புரட்டாசி சனி: பெருமாள் கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு

புரட்டாசி சனி: பெருமாள் கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடு

விடியோக்கள்

வெளியானது ஒன் சன் ஒன் மூன் லிரிக் பாடல்!

வெளியானது ஒன் சன் ஒன் மூன் லிரிக் பாடல்!

நீதிமன்ற உத்தரவில்தான் ஜெம் வீரமணி கைது செய்யப்பட்டார்! - எடப்பாடி பழனிசாமி | ADMK | EPS

நீதிமன்ற உத்தரவில்தான் ஜெம் வீரமணி கைது செய்யப்பட்டார்! - எடப்பாடி பழனிசாமி | ADMK | EPS