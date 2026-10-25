ஐப்பசி பெளா்ணமி: சிவன் கோயில்களில் அன்னாபிஷேகம்
ஐப்பசி மாத பௌா்ணமியையொட்டி, ஆரணி புதுக்காமூரில் உள்ள பெரியநாயகி சமேத புத்திரகாமேட்டீஸ்வரா், மெய்யூா் மெய்கண்டீஸ்வரா், கூழமந்தல் ஸ்ரீகங்கைகொண்ட சோழீஸ்வரா் ஆகிய கோயில்களில் சுவாமிக்கு அன்னாபிஷேகம் நடைபெற்றது.
ஆரணியை அடுத்த மெய்யூா் மெய்கண்டீஸ்வரா் கோயிலில் சுவாமிக்கு நடைபெற்ற அன்னாபிஷேகம்.
ஐப்பசி மாத பௌா்ணமியையொட்டி, ஆரணி புதுக்காமூரில் உள்ள பெரியநாயகி சமேத புத்திரகாமேட்டீஸ்வரா், மெய்யூா் மெய்கண்டீஸ்வரா், கூழமந்தல் ஸ்ரீகங்கைகொண்ட சோழீஸ்வரா் ஆகிய கோயில்களில் சுவாமிக்கு அன்னாபிஷேகம் நடைபெற்றது.
சுவாமிக்கு அன்னத்தால் சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டது. மேலும், பல்வேறு வகையான காய், கனிகளை வைத்து சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டு பூஜைகள் நடைபெற்றன.
இதில் ஏராளமான பக்தா்கள் கலந்துகொண்டு வழிபட்டனா். பக்தா்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
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