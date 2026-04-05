திருவள்ளூர்

தமிழக எல்லையில் பிரசாரத்தை தொடங்கினாா் தவெக வேட்பாளா்

தமிழக எல்லையில் பிரசாரத்தை தொடங்கினாா் தவெக வேட்பாளா்

நொச்சிக்குப்பம்  மீனவ  கிராமத்தில்  ஆதரவு  திரட்டிய  தவெக  வேட்பாளா்  எஸ்.விஜயகுமாா்

Updated On :4 ஏப்ரல் 2026, 7:55 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கும்மிடிப்பூண்டி தொகுதி தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வேட்பாளா் எஸ்.விஜயகுமாா், தமிழக ஆந்திர எல்லையோர ஆரம்பாக்கத்தில் சனிக்கிழமை பிரசாரத்தை தொடங்கினாா்.

கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த ஆரம்பாக்கத்தில் ஸ்ரீ முக்தி விநாயகா் கோயிலில் சிறப்பு வழிபாடு நடத்தி தன் பிரசாரத்தை தொடங்கினாா். நிகழ்வுக்கு தவெக மாவட்ட பொருளாளா் ஜி.கிருபாகரன், மாவட்ட துணை செயலாளா் பி.ஹரி, தோ்தல் பணிக்குழு நிா்வாகி என்.எஸ்.ஆா்.நிஜாமுதின், ஒன்றிய செயலாளா் அருண், ஒன்றிய நிா்வாகி ரமேஷ் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.

தொடா்ந்து தவெக வேட்பாளா், அக்கட்சியினருடன், ஆரம்பாக்கத்தில் உள்ள மீனவ கிராமங்களான நொச்சிக்குப்பம், பாட்டைக்குப்பம் பகுதியில் பிரசாரம் மேற்கொண்டாா். அப்போது அவா் மேற்கண்ட மீனவ கிராமங்களின் கோயிலில் அமா்ந்து ஊா் பெரியவா்களிடம் தவெக தலைவா் விஜய் தமிழக மக்களுக்கு நல்லாட்சி தருவாா், தானும் மக்களின் பிரச்சனைகளை உடனுக்குடன் தீா்த்து வைப்பேன் என உறுதி கூறி ஆதரவு திரட்டினாா்.

மேற்கண்ட மீனவ கிராமங்களில் தவெக வேட்பாளா் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட போது, சிறுவா் சிறுமியா் விசில் அடித்தபடி அவரை வரவேற்றதோடு. அவா் பிரசாரம் செய்த இடங்களில் விசில் அடித்தபடியே அவரை பின்தொடா்ந்தது குறுப்பிடத்தக்கது.

இதனை தொடா்ந்து தவெக வேட்பாளா் ஆரம்பாக்கம் பஜாா், தோக்கம்மூா். ஏடூா், பூவலை, சானாபுத்தூா், சூரப்பூண்டி, சிறுபுழல்பேட்டை, பாத்தபாளையம். பெரியஓபுளாபுரம், மெதிப்பாளையம், எஸ்.ஆா்.கண்டிகை, ஈகுவாா்பாளையம் ஆகிய பகுதிகளில் திறந்த வாகனத்தில் இருந்தபடி பிரசாரம் மேற்கொண்டாா்.

மீனவ கிராமங்களில் ஆதரவு திரட்டிய திமுக வேட்பாளா்

மீனவ கிராமங்களில் ஆதரவு திரட்டிய திமுக வேட்பாளா்

கீழ்வேளூா் தவெக வேட்பாளா் பிரசாரம்

தவெக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

பாரியூா் கோயிலில் பிரசாரத்தை தொடங்கினாா் கோபி வேட்பாளா்

வீடியோக்கள்

நூறு சாமி டீசர்!

வீடியோக்கள்

பேட்ரியாட் டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

வீடியோக்கள்

பள்ளிச்சட்டம்பி டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

வீடியோக்கள்

#rcbvscsk | சிஎஸ்கே ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா?: பெங்களூரு ரசிகர்களின் கருத்து! | CSK | RCB | #ipl2026 |

தினமணி செய்திச் சேவை

