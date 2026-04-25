திருவள்ளூா் அருகே செவ்வாப்பேட்டை, பெருமாள்பட்டு ஆகிய இடங்களில் அமைத்துள்ள வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் பாதுகாப்பு, சீல் வைக்கப்பட்ட அறைகள் மற்றும் சிசிடிவி கண்காணிப்பு அறை உள்ளிட்ட இடங்களில் ஆட்சியா் மு.பிரதாப் நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் 10 தொகுதிகளில் பதிவான வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் செவ்வாப்பேட்டை அரசினா் தொழிற்பயிற்சி கல்லூரி, பெருமாள்பட்டு தனியாா் கல்வி நிறுவன தொழிற்பயிற்சி கல்லூரி மற்றும் கல்வி நிறுவன பள்ளி வளாகத்தில் அமைத்துள்ள வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் உள்ள பாதுகாப்பு அறைகளில் வைக்கப்பட்டு ‘சீல்’ வைக்கப்பட்டது. அத்துடன் இந்த வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் மூன்று அடுக்கு காவல் பாதுகாப்பு மற்றும் சிசிடிவி கண்காணிப்பு அறை மற்றும் ஒவ்வொரு தொகுதி வாக்கு பதிவு இயந்திரங்களும் பாதுகாப்பாக ‘சீல்’ வைத்துள்ளதை ஆட்சியரும், மாவட்ட தோ்தல் அலுவலருமான மு.பிரதாப் மற்றும் தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள் ஆகியோா் நேரில் பாா்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.
பின்னா் இது குறித்து அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது: திருவள்ளூா் மாவட்டத்தில் உள்ள 10 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் உள்ள 325 மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டு, அந்த மண்டலங்களுக்குள் 10 முதல் 15 வாக்குச்சாவடிகள் பிரிக்கப்பட்டன. அதையடுத்து, அங்கிருந்து அனைத்து ஆவணங்கள், மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மற்றும் விவிபிஏடி உள்ளிட்ட வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள், 17 சி படிவம் அனைத்தையும் பாதுகாப்பாக கொண்டு வந்து, மூன்று இடங்களில் அமைத்துள்ள வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதில் செவ்வாப்பேட்டை தொழிற்பயிற்சி கல்லூரியில் கும்மிடிப்பூண்டி, பொன்னேரி, திருத்தணி, திருவள்ளூா் ஆகிய 4 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளின் வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
அதேபோல் ஸ்ரீராம் கல்வி குழும தொழிற்பயிற்சி கல்லூரியிலும், மற்றொன்று அதே வளாகத்தில் மெட்ரிக். பள்ளி ஆகிய இடங்களிலும் தலா 3 தொகுதிகள் வீதம் வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இங்கு ஒவ்வொரு வாக்கு எண்ணும் மையங்களிலும் 3 அடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் 387-க்கும் மேற்பட்ட சிசிடிவி கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு, கண்காணிக்கவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இப்பாதுகாப்பு பணிகள் வரும் மே 4-ஆம் தேதி வரை தொடரும் என்றாா்.
உதவி செயற்பொறியாளா் பி.தேவன், உதவி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்களான பாலாஜி, தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் ரவிச்சந்திரன், காவல் துறையினா், துறைசாா்ந்த அலுவலா்கள் ஆகியோா் கலந்து கொண்டனா்.
