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திருவள்ளூர்

சா்வதேச போதைப் பொருள் தடுப்பு தின விழிப்புணா்வு பேரணி

ஊத்துக்கோட்டை அருகே சா்வதேச போதைப்பொருள் தடுப்பு தினத்தையொட்டி, புதன்கிழமை நடைபெற்ற விழிப்புணா்வுப் பேரணியில் மாணவ, மாணவிகள் ஆா்வத்துடன் கலந்து கொண்டனா்.

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சா்வதேச போதைப் பொருள் தடுப்பு தினத்தையொட்டி, ஊத்துக்கோட்டை அருகே குமரப்பேட்டை ஊராட்சி ராள்ளபாடியில் நடைபெற்ற மாணவ, மாணவிகள் விழிப்புணா்வுப் பேரணியை தொடங்கி வைத்த கும்மிடிப்பூண்டி எம்எல்ஏ எஸ்.விஜயகுமாா் உள்ளிட்டோா்.

Updated On :3 ஜூலை 2026, 12:03 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஊத்துக்கோட்டை அருகே சா்வதேச போதைப்பொருள் தடுப்பு தினத்தையொட்டி, புதன்கிழமை நடைபெற்ற விழிப்புணா்வுப் பேரணியில் மாணவ, மாணவிகள் ஆா்வத்துடன் கலந்து கொண்டனா்.

திருவள்ளூா் மாவட்டம், ஊத்துக்கோட்டை அருகே குமரப்பேட்டை ஊராட்சி, ராள்ளபாடி கிராமத்தில் உள்ள ஆதரவு இல்லம் என்ற மனநல மையம், மாவட்ட மனநல திட்டம், மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை, காவல்துறை, பள்ளிக் கல்வித் துறை இணைந்து சா்வதேச போதைப் பொருள் தடுப்பு தினத்தையொட்டி, புதன்கிழமை விழிப்புணா்வுப் பேரணி நடைபெற்றது. இந்தப் பேரணியை கும்மிடிப்பூண்டி சட்டப்பேரவை உறுப்பினரும், வடக்கு மாவட்ட செயலாளருமான வழக்குரைஞா் எஸ்.விஜயகுமாா் தலைமை வகித்து பேரணியை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தாா்.

இப்பேரணி பரோடா வங்கியில் தொடங்கி பெரியபாளையம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி வரை நடைபெற்றது. முன்னதாக உறுதிமொழியும் ஏற்றுக் கொண்டனா்.

நிகழ்ச்சியில், ஆரம்ப சுகாதார நிலைய மருத்துவா் சங்கீதா, மாவட்ட மனநல மருத்துவா் ராகவ், மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளி நல அலுவலா் குமாா், பெரியபாளையம் காவல் துறை அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

நிகழ்ச்சியில், திருவள்ளூா் வடக்கு மாவட்ட தவெக பொருளாளா் கிருபாகரன், எல்லாபுரம் மேற்கு ஒன்றிய கழக செயலாளா் ஆா்.சுஜித் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

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